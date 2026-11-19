به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی سرهنگ پاسدار حجت زاهدی در نشست خبری گفت: این برنامه‌ها با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، محرومیت‌زدایی و امنیتی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: این برنامه‌ها از ۲۹ آبان تا ۵ آذر در شهرستان قوچان و با مشارکت حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد یک‌ساله بسیج در حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی افزود: پرداخت ۴۹ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد ۲۶ کارگاه اشتغال‌زایی، اجرای ۱۴۱ اردوی جهادی با مشارکت بیش از ۸ هزار نفرروز و ارائه بیش از ۸ هزار خدمت درمانی و بهداشتی به مناطق محروم از جمله اقدامات انجام‌شده است.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان همچنین از اجرای سه‌هزار و ۸۰ مترمربع طرح انتقال آب با بتن پارچه‌ای به ارزش ۵۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال و آغاز عملیات احیا و لایروبی هفت رشته قنات همزمان با هفته بسیج خبر داد.

زاهدی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج نیز گفت: افتتاح طرح‌های اشتغال و اقتصاد مقاومتی، کاشت ۲۰۰ اصله نهال به یاد شهدای بسیج، برگزاری رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال، یادواره شهدا، مسابقات ورزشی و فرهنگی و اجتماع بسیجیان از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

ویبا قدردانی از حضور مردم در ۲۶۲ شب اجتماعات مردمی و تلاش خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در انعکاس این اجتماعات، نقش رسانه‌ها را در تبیین خدمات بسیج و تقویت همبستگی اجتماعی مهم و اثرگذار دانست.