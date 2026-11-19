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رئیس قوه قضائیه در بازدید از سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح از نهادهای تراز جمهوری اسلامی هستند و شما که مأمور صیانت از این گوهرها هستید، از نخبگان دستگاه قضایی محسوب میشوید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در بازدید از شعب دادگاه نظامی هم تأکید کرد: وقتی چند قاضی درگیر رأیی میشوند که خلاف بیّن شرع بودنش محرز نیست، یعنی فرآیند اشکال داره و باید اصلاح شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم از کاهش ۹ درصدی ورودی پروندهها در چهار سال گذشته خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۲۲۵ روز به ۶۲ روز و در دادگاهها به ۴۵ روز رسیده.
پوریا سلیمان زاده گزارش میدهد: