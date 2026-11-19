رئیس قوه قضائیه در بازدید از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح از نهاد‌های تراز جمهوری اسلامی هستند و شما که مأمور صیانت از این گوهر‌ها هستید، از نخبگان دستگاه قضایی محسوب می‌شوید.

فرایند رسیدگی به درخواست‌های خلاف بیّن شرع، اشکال دارد

فرایند رسیدگی به درخواست‌های خلاف بیّن شرع، اشکال دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از شعب دادگاه نظامی هم تأکید کرد: وقتی چند قاضی درگیر رأیی می‌شوند که خلاف بیّن شرع بودنش محرز نیست، یعنی فرآیند اشکال داره و باید اصلاح شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هم از کاهش ۹ درصدی ورودی پرونده‌ها در چهار سال گذشته خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در دادسرا‌ها از ۲۲۵ روز به ۶۲ روز و در دادگاه‌ها به ۴۵ روز رسیده.

پوریا سلیمان زاده گزارش می‌دهد: