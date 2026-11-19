سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: گروسی نمی‌تواند با استناد به «عدم عضویت» رژیم صهیونیستی در معاهده منع اشاعه، بی‌تفاوتی آژانس در قبال زرادخانه اتمی آن رژیم و رفتار دوگانه آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران را کتمان کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توجیه رفتار دوگانه آژانس در قبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و برنامه هسته‌ای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی نوشت:

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است: «ایران عضو معاهده منع اشاعه است و موافقت‌نامه جامع پادمان با آژانس دارد؛ اما اسرائیل چنین وضعیتی ندارد.» سپس نتیجه می‌گیرد که مسئله «معیار دوگانه» در این مقایسه «موضوعیت ندارد.».

اما این پاسخ، خلط صلاحیت حقوقی با مسئولیت و بی‌طرفی نهادی است. پرسش این است که چرا موجودیتی اشغالگر و نسل‌کش با زرادخانه هسته‌ای، باید خارج از نظارت جامع باقی بماند و این امر چه نسبتی با هدف اعلام‌شده نظام منع اشاعه دارد؟

گروسی ظاهراً قطعنامه تاریخی ۱۹۹۵ را از یاد برده است؛ قطعنامه‌ای که با حمایت آمریکا، روسیه و انگلیس، پیوستن همه طرف‌هت در خاورمیانه «بدون استثنا» به معاهده منع اشاعه و قرار گرفتن کلیه تأسیسات هسته‌ای آنها زیر پادمان جامع را مطالبه کرد. در سال ۲۰۰۰ نیز کنفرانس بازنگری مشخصاً بر ضرورت پیوستن اسرائیل و پذیرش نظارت جامع آژانس تأکید کرد.

این قطعنامه بخشی از مبنای توافقی بود که تمدید نامحدود معاهده منع اشاعه را ممکن ساخت؛ بنابراین مسئله رژیم اسرائیل نه یک مطالبه سیاسی تازه، بلکه بخشی از تعهدات و توافق‌های تاریخی شکل‌دهنده نظام منع اشاعه است.

آژانس نمی‌تواند با استناد به این تفاوت، پرسش از ناکامی نظام منع اشاعه در تحقق جهان‌شمولی و نابرابری امنیت هسته‌ای منطقه را فاقد موضوعیت اعلام کند.

اگر عضویت در پیمان منع اشاعه مبنای مطالبه پاسخ‌گویی از ایران است، عدم عضویت اسرائیل نباید به سپر دائمی برای مصون ماندن آن رژیم از مطالبه پیوستن به معاهده و نظارت جامع تبدیل شود. بی‌طرفی را نمی‌توان فقط در اجرای تعهدات دولت‌های عضو جست‌و‌جو کرد و از پاسخ‌گویی درباره ناکامی نظام منع اشاعه در قبال خارج‌ماندگان آن چشم پوشید.

معیار‌های دوگانه آژانس به همین‌جا ختم نمی‌شود. گروسی درباره حوادث نیروگاه زاپوریژیا در اوکراین صریحاً گفته است: «هرگونه اقدام خشونت‌آمیز در داخل یا اطراف نیروگاه را محکوم می‌کنم.»، اما در ارتباط با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا و اسرائیل، به اعلام کلی اینکه تأسیسات هسته‌ای نباید هدف حمله قرار گیرند بسنده کرد و از محکومیت صریح عاملان حمله خودداری کرد.

وقتی برای یک مورد از «محکوم می‌کنم» استفاده می‌شود و برای مورد دیگر به «انگشت اتهام نمی‌گیریم» پناه می‌بریم، معیار دوگانه کاملا مشهود است و این یعنی اعتبارزدایی از آژانس و سست کردن پایه‌های نظام منع اشاعه.