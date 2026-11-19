به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران و مدیریت عامل باشگاه، با تأکید بر حمایت قاطع از آقای سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، اعلام می‌دارد که حمایت از کادر فنی و فراهم آوردن تمامی شرایط لازم برای موفقیت تیم، از اولویت‌های اصلی مدیریت باشگاه است.

بی‌تردید، در مسیر فعالیت و حرکت مجموعه‌ای بزرگ و پرافتخار همچون استقلال، بروز برخی مسائل و چالش‌ها امری طبیعی است؛ اما اعتقاد داریم هیچ‌یک از این مشکلات، از جمله مسائل مربوط به زمین تمرین و سایر موضوعات اجرایی و پشتیبانی، غیرقابل حل نیستند. با تعامل، همدلی، صبوری و همکاری تمامی بخش‌های باشگاه، می‌توان برای این مسائل راهکار‌های مناسب پیدا کرد و شرایط مطلوب‌تری را برای تیم فراهم آورد.

تمام تمرکز و تلاش مدیریت و مجموعه باشگاه بر آماده‌سازی هرچه بهتر تیم فوتبال و کسب نتایجی در شأن نام، اعتبار و تاریخ پرافتخار استقلال است.

پیام ما به هواداران بزرگ استقلال روشن است؛ جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. مسائل و مشکلات موجود قابل پیگیری و حل هستند و مدیریت باشگاه با تمام توان در کنار تیم، سرمربی و کادر فنی خواهد بود.

باور داریم با اتحاد، همدلی و حمایت همه ارکان باشگاه و هواداران، می‌توان از شرایط موجود عبور کرد و روز‌های موفقیت‌آمیزی را برای استقلال رقم زد.

به امید روز‌های روشن و موفقیت‌های بزرگ برای استقلال پرافتخار.

مصطفی متدین

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران