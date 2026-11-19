به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، از اجرای برنامه‌های گسترده در هفته بسیج خبر داد و گفت: توزیع ۱۱۰ هزار بسته معیشتی، آزادی ۱۱۰ زندانی، افتتاح ۱۱۹ محله در قالب طرح محله‌محوری و اجرای رزمایش‌های خدمت‌رسانی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

وی در حاشیه دویست‌وشصت‌وسومین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان و در آستانه هفته بسیج، با تمجید از روحیه اعتقادی و مقاومت مردم این شهرستان اظهار داشت: ایستادگی و استقامت مردم بهارستان در صحنه‌های مختلف، پیروزی‌های بزرگی برای کشور رقم زده و شکست‌های جبران‌ناپذیری به دشمن تحمیل کرده است.