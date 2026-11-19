بیست‌ویکمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی، هم‌زمان با دومین رویداد «سپهر کتاب» و یادمان زنده‌یاد منصور انوری، ۳۰ آبان‌ماه در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی این رویداد در کنار معرفی آثار برگزیده، فرصتی برای پاسداشت چهره‌های اثرگذار ادبی و قدردانی از فعالان زیست‌بوم کتاب و نشر استان فراهم می‌کند.

خراسان رضوی با انتشار سالانه هزاران عنوان کتاب و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه نویسندگی، پژوهش، نشر و ترویج کتاب‌خوانی، یکی از کانون‌های فعال تولید اندیشه مکتوب در کشور به شمار می‌رود.

در این میان، جایزه کتاب سال استان در ۲۱ دوره برگزاری، تلاشی برای شناسایی و معرفی آثار ارزشمند، حمایت از نویسندگان و تقویت جریان تولید کتاب بوده است.

بیست‌ویکمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی نیز با همین رویکرد، ۱۰ اثر برگزیده و شایسته را معرفی خواهد کرد. این رویداد علاوه بر ارج نهادن به تلاش پدیدآورندگان آثار مکتوب، زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر مخاطبان با نویسندگان و ظرفیت‌های ادبی و علمی استان فراهم می‌کند.

هم‌زمان با برگزاری آیین انتخاب کتاب سال، دومین رویداد «سپهر کتاب» نیز برگزار می‌شود. رویدادی که با هدف دیده‌شدن تلاش‌ها و نقش‌آفرینی فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی شکل گرفته و قرار است حلقه‌های مختلف زیست‌بوم کتاب استان را در کنار یکدیگر گرد هم آورد.

در این رویداد، علاوه بر نویسندگان و ناشران، کتاب‌فروشان، مروجان کتاب‌خوانی و دیگر افرادی که در طول سال برای تولید، انتشار و ترویج کتاب تلاش کرده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده در این رویداد، برگزاری یادمان زنده‌یاد استاد منصور انوری، نویسنده برجسته خراسان رضوی است. چهره‌ای که با آثار ادبی خود، به‌ویژه مجموعه رمان «جاده جنگ»، جایگاه قابل توجهی در ادبیات داستانی معاصر ایران دارد. برگزاری این یادمان فرصتی برای بازخوانی کارنامه ادبی و پاسداشت میراث فرهنگی و ادبی این نویسنده است.

بیست‌ویکمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی، هم‌زمان با دومین رویداد «سپهر کتاب» و یادمان زنده‌یاد منصور انوری، ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن اصلی تئاترشهر مشهد، واقع در بوستان ملت برگزار می‌شود.