با پایان اختلاف حقوقی بر سر مالکیت زورخانه مرحوم عمادی ساری و صدور حکم قطعی قضایی، این مجموعه ورزشی پس از ۳۰ ماه تعطیلی فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، زورخانه ۶۰ ساله مرحوم عمادی ساری پس از دو سال و نیم تعطیلی، با حکم دستگاه قضایی و با حضور رئیس کل دادگستری مازندران بازگشایی شد و بار دیگر در اختیار علاقه‌مندان ورزش باستانی قرار گرفت.

پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در آیین بازگشایی این مجموعه گفت: اختلاف حقوقی بر سر مالکیت زورخانه و ادعای تعدادی از ورثه، موجب صدور حکم بدوی به نفع آنان و تعطیلی مجموعه پس از خلع ید شده بود.

وی افزود: بررسی‌های قضایی نشان داد ملک در سال ۱۳۴۱ از سوی ورثه مالک اصلی در اختیار وکیل قانونی قرار گرفته بود تا برای امور عام‌المنفعه استفاده شود. این وکیل نیز زمین را برای احداث ورزشگاه و زورخانه به شهرداری وقت ساری واگذار کرد و شهرداری آن را در اختیار اداره تربیت بدنی وقت قرار داد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با ورود شورای قضایی استان و پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اسناد مکتومی درباره انتقال قانونی ملک به اداره تربیت بدنی کشف شد و اداره کل ورزش و جوانان درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد.

پوریانی گفت: پس از بررسی اسناد و مدارک و پذیرش اعاده دادرسی، قانونی بودن انتقال ملک و مالکیت اداره کل ورزش و جوانان مازندران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تأیید شد و با قطعی شدن حکم، زمینه بازگشایی زورخانه فراهم آمد.

وی با اشاره به مراجعات و پیگیری‌های مکرر مردم و علاقه‌مندان ورزش باستانی برای تعیین تکلیف این مجموعه افزود: بازگشایی زورخانه مرحوم عمادی، خواسته دیرینه علاقه‌مندان این رشته در مرکز استان را محقق کرد و زمینه احیای دوباره این مکان ورزشی و فرهنگی را فراهم آورد.

در آیین بازگشایی این زورخانه، رئیس کل محاکم مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از مقامات نظامی و انتظامی و پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای حضور داشتند