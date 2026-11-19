طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در آذربایجان‌شرقی امسال به موفقیتی ارزشمند دست یافت و تمامی ۸۹ طرح معرفی‌ شده استان در سال ۱۴۰۵ به‌ طور کامل تامین اعتبار شد و این استان توانست به عنوان سومین استان در کشور به تحقق تامین اعتبار صددرصدی طرح های پیش‌بینی‌شده در قالب این طرح دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدطا‌ها علوی مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت:این موفقیت فراتر از یک دستاورد مالی و اجرایی نشان‌دهنده شکل‌گیری رویکردی جدید در تعامل میان مردم و نظام مالیاتی است رویکردی که در آن مودیان صرفاً پرداخت‌کننده مالیات نیستند بلکه با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود به‌ صورت مستقیم در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای و آبادانی استان مشارکت می‌کنند.

علوی گفت:طی امسال ۸۹ طرح اولویت‌دار در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، آب و کشاورزی، محیط‌زیست، سلامت و رفاه اجتماعی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سایر بخش‌های زیرساختی و خدماتی برای مشارکت مودیان معرفی شد که با استقبال قابل توجه فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل تمامی این طرح ها به میزان ۱۰۰ درصد تامین اعتبار شدند.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهمترین شاخص‌های موفقیت این طرح، افزایش چشمگیر مشارکت مودیان مالیاتی در استان است. تعداد مشارکت‌کنندگان از ۱۷ هزار و ۸۹۹ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۲۸ هزار و ۵۴۳ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است به عبارتی امسال ۱۰ هزار و ۶۴۴ نفر بیشتر از سال گذشته در این طرح مشارکت کرده‌اند که بیانگر رشد حدود ۶۰ درصدی استقبال مؤدیان از این ظرفیت قانونی و مردمی است.

وی افزود: این افزایش مشارکت نشان‌دهنده ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار مثبت پرداخت مالیات و تقویت اعتماد متقابل میان مردم و نظام مالیاتی است. بی‌تردید فراهم شدن امکان انتخاب طرح های اولویت‌دار، مشاهده نتایج ملموس هزینه‌کرد مالیات و اطلاع از مسیر تخصیص منابع، نقش موثری در ترغیب مودیان به مشارکت آگاهانه داشته است.

علوی خاطرنشان کرد:در این میان، نقش رسانه‌های خبری استان و مجموعه‌های فعال در حوزه اطلاع‌رسانی نیز شایسته تقدیر است. اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌های تصویری، مکتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، رسانه‌های برخط و همچنین تبلیغات محیطی و تابلو‌های شهری، زمینه آشنایی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی با اهداف و ظرفیت‌های طرح را فراهم کرد. همراهی رسانه‌ها در تبیین ابعاد مختلف طرح و انعکاس اخبار و نتایج آن نیز نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و تحقق این موفقیت ایفا کرد.

علوی افزود:تامین اعتبار کامل ۸۹ طرح، حاصل هم‌افزایی میان مودیان مالیاتی، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه مدیریت استان و رسانه‌هاست. در این مسیر، همکاری و حمایت نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم آذربایجان‌شرقی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نمایندگان استان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در پیشبرد اهداف طرح و معرفی طرح های اولویت‌دار اهمیت بسزایی داشته است.

وی گفت: از مهمترین دستاورد‌های این طرح می‌توان به افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی، گسترش مشارکت اجتماعی، هدایت منابع به طرح های ضروری و مناطق کمتر برخوردار و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، آموزشی، خدماتی و زیرساختی اشاره کرد. در واقع، نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی فراهم کرده است تا مردم آثار مشارکت خود را در توسعه محیط زندگی و ارتقای خدمات عمومی به‌صورت ملموس مشاهده کنند.

علوی افزود: شایسته است از تمامی ۲۸ هزار و ۵۴۳ مودی مالیاتی و فعال اقتصادی آذربایجان‌شرقی که با اعتماد، انتخاب آگاهانه و مشارکت مسئولانه خود زمینه تامین اعتبار صددرصدی طرح های پیش‌بینی‌شده را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی شود. این موفقیت متعلق به همه مردم استان است؛ مردمی که با پرداخت مالیات و مشارکت در انتخاب محل هزینه‌کرد آن، نشان دادند توسعه و آبادانی استان تنها مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه با همراهی و مشارکت آگاهانه شهروندان شتاب بیشتری می‌گیرد. امید است با استمرار این اعتماد و تعامل سازنده، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال‌های آینده نیز زمینه‌ساز تحقق طرح های بیشتر توسعه متوازن مناطق مختلف و ارتقای زیرساخت‌های آذربایجان‌شرقی باشد.