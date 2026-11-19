مردم ولایتمدار شهرستان دماوند در دویست و شصت و سومین اجتماع شبانه خود، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گرد هم آمدند تا بر وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان دماوند در دویست و شصت و سومین اجتماع شبانه خود، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای، در میدان شهر گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با ابراز همبستگی و همدلی، بر حفظ وحدت ملی و حمایت بی‌دریغ از نیرو‌های مسلح تأکید کردند و اعلام داشتند که در برابر هرگونه تهدید، با ایستادگی و اتحاد خود، اجازه تکرار تجاوز را به دشمن نخواهند داد.