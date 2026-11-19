به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سبزیچی در حاشیه بازدید معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران از روند اجرای طرح آبرسانی به قشلاقات منطقه قوری‌چای شهرستان اهر با اشاره به اهمیت تامین آب پایدار برای جامعه عشایری اظهار کرد:طرح آبرسانی به منطقه قوری‌چای با هدف تامین آب پایدار ۱۶ قشلاق عشایری طراحی شده است که فاز نخست آن با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی افزود:در فاز نخست این طرح احداث دو ایستگاه پمپاژ و یک مخزن ذخیره آب پیش‌بینی شده است که با تکمیل این مرحله آب مورد نیاز ۶ قشلاق عشایری منطقه تامین خواهد شد.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان‌شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری استان گفت:طی دو سال گذشته ۲۲۵ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در مناطق عشایری آذربایجان‌شرقی اجرا شده است.

سبزیچی ادامه داد:این طرح ها عمدتاً در حوزه تامین آب شرب و آب پایدار، مرمت و بهسازی راه‌های عشایری و احداث مسیر‌های دسترسی به مناطق عشایری اجرا شده‌اند و هدف اصلی آنها ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی جامعه عشایری است.

وی با تاکید بر نقش مهم عشایر در اقتصاد و تولید کشور خاطرنشان کرد:عشایر با وجود برخورداری از حداقل امکانات سهمی اساسی در چرخه تولید و تامین امنیت غذایی کشور دارند و حمایت از این جامعه مولد ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان‌شرقی بیان داشت:تلاش مجموعه امور عشایر بر این است که با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت حمایت‌ها، زمینه بهبود شرایط زندگی و فعالیت تولیدی عشایر فراهم شود و گام‌های موثرتری در مسیر حفظ و اعتلای این جامعه پرتلاش برداشته شود.