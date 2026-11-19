مردم ولایی شهرستان اسلامشهر در دویست و شصت و سومین اجتماع شبانه خود، بر حفظ وحدت ملی و ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تهدید تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم اسلامشهر با حضور در میدان و خیابان‌های شهر در دویست و شصت و سومین اجتماع شبانه خود، بر حفظ وحدت و آمادگی همیشگی برای دفاع از ایران تأکید کردند.

حاضران در این نشست با تأکید بر اقتدار ملی، اعلام کردند که در برابر هرگونه تهدید، پاسخ قاطع و به‌موقع نیروهای مسلح و همچنین برخورد بدون محدودیت با عوامل تهدیدکننده، امری ضروری است.