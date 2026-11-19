به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در برخی نقاط آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، شمال آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، شمال مرکزی، غرب و ارتفاعات شمال تهران، شرق گیلان، غرب مازندران، شرق لرستان، شمال چهارمحال و بختیاری، و ارتفاعات شرق هرمزگان، رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

فردا این شرایط در برخی مناطق شمال غرب، نیمه شرقی سواحل دریای خزر، ارتفاعات سمنان، خراسان شمالی، و نیمه شمالی خراسان رصوی رخ خواهد داد.

امروز و فردا در شمال غرب دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.

شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما رخ خواهد داد.

شنبه و یکشنبه خلیج فارس و دریای کاسپین مواج خواهد بود.