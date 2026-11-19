تیم‌های صنعتگران امید، شهروند قزوین، رازین پلیمر، استقلال مشهد، پاس گرگان، پیکان تهران و طبیعت اسلامشهر در هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان موفق به شکست حریفان خود شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه ۲۷ آبان‌ با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری شد.

تیم‌های صنعتگران امید، شهروند قزوین، رازین پلیمر، استقلال مشهد، پاس گرگان، پیکان تهران و طبیعت اسلامشهر در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

گروه نخست:

پاس گرگان ۳ – چادرملو اردکان یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۸ و ۲۷ بر ۲۵)

رازین پلیمر ۳ – فولاد مبارکه سپاهان صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

تهران بیشه چمستان یک – استقلال مشهد ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۳ بر ۲۵)

گروه دوم:

شهداب یزد صفر – صنعتگران امید ۳ (۱۴ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۷)

پیکان تهران ۳ – مس رفسنجان ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۲)

شهروند قزوین ۳ – مس سونگون تبریز صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

شهرداری ارومیه یک – طبیعت اسلامشهر ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۲۵)

گفتنی است دیدار مهرگان مازندران و فولاد سیرجان ایرانیان از گروه اول به دلیل حضور نماینده والیبال ایران در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شده است که متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

جدول دو گروه در پایان هفت دیدار هفته پنجم

رده بندی جدول این رقابت‌ها در پایان هفت دیدار هفته پنجم به گونه‌ای شد که دو تیم مهرگان مازندران و پیکان تهران در صدر جدول باقی ماندند و گروه بندی بدین شکل است:

گروه نخست:

۱ - مهرگان ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۲ - فولاد سیرجان ایرانیان سه برد و ۸ امتیاز

۳ - رازین پلیمر سه برد و ۷ امتیاز

۴ - استقلال دو برد و ۷ امتیاز

۵ - پاس گرگان دو برد و ۷ امتیاز

۶- چادر ملو اردکان دو برد و ۶ امتیاز

۷ - فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

۸ - تهران بیشه چمستان بدون برد و یک امتیاز

گروه دوم

۱ - پیکان تهران ۵ برد و ۱۲ امتیاز

۲ - طبیعت ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۳ - شهرداری ارومیه سه برد و ۱۰ امتیاز

۴ - صنعتگران امید ۳ برد و ۹ امتیاز

۵ - شهروند قزوین یک برد و ۳ امتیاز

۶ - مس سونگون یک برد و ۳ امتیاز

۷ - مس رفسنجان بدون برد و دو امتیاز

۸ - شهداب یزد بدون برد و امتیاز

هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ چهارشنبه چهارم آذر برگزار خواهد شد.