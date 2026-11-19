به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران‌ در مقطع دکتری در گرایشهای دامپزشکی، پزشک عموی،داروساز عمومی، دندانپزشکی عمومی، رایانه (نرم‌ افزار)، ادبیات فارسی،رایانه هوش مصنوعی، آموزش زبان انگلیسی، هوافضا (پیش رانش)، مکانیک (طراحی کاربردی) ، برق(مخابرات و قدرت) نیرو می‌پذیرد.

در مقطع کارشناسی:(افسری و کارمند علمی)در رشته های شیمی کاربردی، فوریت های پزشکی، مدارک پزشکی، بهداشت محیط( خانم ) ، بهداشت حرفه ای، روانشناسی بالینی، برق قدرت ، صنایع(ایمنی صنعتی) ، فیزیک (هواشناسی) ، برق (الکترونیک و مخابرات) ، حقوق و علوم قضایی ، علوم تربیتی، مهندسی فناوری امنیت و دفاع سایبری ، حسابداری، فیزیوتراپی(خانم و آقا)، بینایی سنجی، پروتز های دندانی (خانم و آقا)، پرستاری (خانم) ، علوم‌آزمایشگاهی (خانم و آقا) نیرو جذب می‌کند .

همچنین در مقطع دیپلم ( کارمند تجربی) در بخشهای پمپ های آبرسانی تصفیه آب، سیستم سوخت خودرو، راننده پایه یک ، کاربری تجهیزات عمران (راننده ویژه)، برق و آلات دقیق خودرو، باغبان، خدمات چاپی،تعمیر و نگهداری آسانسور، تهویه همرزم می‌پذیرد.

حداکثر سن جهت داوطلبان در طیف های مختلف به این شرح است .دکتری داروساز و دندانپزشکی ۴۰ سال، دکتری عمومی و دامپزشکی ۳۵ سال ،افسر پیمانی و کارمند علمی ۲۸ سال، کارمند تجربی ۲۸ سال، راننده پایه یک ۳۲ سال است.

حداقل معدل مدرک تحصیلی در طیف های مختلف نیز برای فنی مهندسی ۱۳، غیر فنی مهندسی ۱۴ ،کارمند تجربی ۱۰ است .

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸ تماس حاصل نمایند و یا به دفتر گزینش و استخدام منطقه پدافند هوایی شمال شرق واقع در مشهد. انتهای خیابان فدائیان اسلام روبروی ایستگاه متروی غدیر مراجعه نمایند .