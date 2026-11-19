افزایش مشاهده حیوانات وحشی در محدوده‌های شهری البرز، ضرورت تدوین دستورالعملی مشخص برای مدیریت و ساماندهی حضور این گونه‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان محیط زیست استان، با وجود پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای مدیریت برخی حیوانات شهری، همچنان با خلأ ضوابط اجرایی روبه‌روست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز، حضور گونه‌هایی مانند روباه، شغال و گراز در مناطق مسکونی، علاوه بر ضرورت حفاظت از حیات وحش، مدیریت اصولی مواجهه شهروندان با این حیوانات و تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را به یکی از مسائل مهم محیط زیست شهری تبدیل کرده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست البرز با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره مشاهده روباه و گرگ در مناطق شهری گفت: شهروندان در صورت مشاهده این حیوانات می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا نیروهای محیط زیست با همکاری آتش‌نشانی، در صورت نیاز برای زنده‌گیری و انتقال حیوان اقدام کنند.

اصغر جوادیان‌نژاد افزود: در سال جاری حدود هشت مورد زنده‌گیری روباه در استان انجام شده و این حیوانات پس از انتقال، در زیستگاه‌های طبیعی و دور از سکونتگاه‌های انسانی رهاسازی شده‌اند.

جوادیان‌نژاد یکی از چالش‌های اصلی مدیریت حیات وحش در شهرها را نبود دستورالعمل اجرایی مشخص عنوان کرد و گفت: در حوزه مدیریت سگ‌های بلاصاحب، دستورالعملی از سوی وزارت کشور تدوین شده و شهرداری‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط مسئول اجرای آن هستند، اما برای مدیریت حضور حیوانات وحشی مانند گرگ ، روباه، شغال و گراز در محدوده‌های شهری، هنوز دستورالعمل مستقلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در همین زمینه، تفاهم‌نامه‌ای تهیه شده و پیشنهادهایی نیز به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کرده‌ایم تا با پیگیری از طریق وزارت کشور، دستورالعملی مستقل برای مدیریت این گونه‌ها تدوین یا موارد مورد نیاز به ضوابط موجود اضافه شود.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست البرز با اشاره به جایگاه حفاظتی روباه‌ها در کشور نیز گفت: روباه‌ها به‌طور معمول در گروه گونه‌های عادی حیات وحش قرار می‌گیرند و جزو گونه‌های در معرض خطر و حمایت‌شده محسوب نمی‌شوند؛ البته گونه‌هایی مانند روباه شنی و شاه‌روباه از گونه‌های مورد حمایت هستند.

به گفته وی، بخش عمده اعتبارات و برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست بر شناسایی، مطالعه و حفاظت از گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر متمرکز است و گونه‌های عادی حیات وحش کمتر در کانون مطالعات و برنامه‌های حفاظتی قرار گرفته‌اند.

این مسئول، اصلاح رفتار شهروندان را نیز در کاهش حضور و پیشگیری از بروز تعارض میان انسان و حیات وحش مؤثر دانست و تأکید کرد: مردم باید از غذارسانی به حیوانات شهری و وحشی، نزدیک شدن به این حیوانات ، عکاسی از فاصله نزدیک و تحریک این حیوانات خودداری کنند.

جوادیان‌نژاد دسترسی آسان حیوانات به پسماندهای غذایی را از دیگر عوامل حضور آنها در مناطق مسکونی برشمرد و گفت: رهاسازی زباله در ساعت‌های نامناسب و باقی ماندن مواد غذایی در مخازن می‌تواند حیوانات را به محدوده‌های شهری جذب کند؛ بنابراین شهروندان باید پسماندهای خود را در زمان تعیین‌شده از سوی شهرداری در مخازن قرار دهند تا جمع‌آوری و انتقال آنها به‌موقع انجام شود.

آنچه از این موضوع برمی‌آید، ضرورت نگاه فراتر از زنده‌گیری موردی حیوانات و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه حیات وحش شهری است؛ مدیریتی که در آن، وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص باشد، پسماندها به‌درستی مدیریت شوند و شهروندان نیز با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از دخالت در رفتار طبیعی حیوانات، در کاهش تعارض میان انسان و حیات وحش نقش‌آفرینی کنند.