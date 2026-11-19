مردم شهرستان بهارستان در دویست و شصت و سومین اجتماع شبانه خود در صالحیه، با حضور مسئولان استانی و کشوری، بر وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهایی، با اشاره به پاسخ سریع و متقابل نیرو‌های مسلح به تجاوزات آمریکا، اقتدار، شجاعت و دقت مدافعان کشور را مایه افتخار دانستند.

آنان همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخ‌های بازدارنده و قاطع به تهدیدات دشمن، اتحاد و همبستگی مردم، تبعیت از رهبری و هماهنگی مسئولان را از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمنان برشمردند و تأکید کردند که ایستادگی ملت و آمادگی نیرو‌های مسلح، اجازه تکرار تجاوز را به دشمن نخواهد داد .