وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی ولیعصر قائم‌شهر، بر تدوین برنامه‌ای مشخص برای توسعه ظرفیت‌های درمانی این مرکز با همکاری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی ولیعصر(عج) قائم‌شهر، بر تدوین برنامه‌ای مشخص برای توسعه ظرفیت‌های درمانی این مرکز با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

احمد میدری با اشاره به جایگاه بیمارستان ولیعصر(عج) در شبکه درمانی تأمین اجتماعی مازندران گفت: این بیمارستان از ظرفیت‌های مهم درمانی استان است و توسعه آن باید با استفاده از تجربه و تخصص مدیران حوزه درمان و بر اساس بررسی‌های کارشناسی دنبال شود.

وی افزود: به‌جای تمرکز صرف بر ساخت بیمارستان، باید توسعه زیرساخت‌های موجود و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی مورد توجه قرار گیرد؛ از این‌رو لازم است بسته‌ای مشخص شامل اقدامات مورد نیاز و میزان بودجه برای توسعه بیمارستان تدوین شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پیگیری مشترک این برنامه گفت: جلساتی با حضور استاندار و نمایندگان مجلس برگزار می‌شود تا با رویکردی علمی، مسیر توسعه بیمارستان و افزایش ظرفیت خدمات آن مشخص شود.

میدری با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده در بیمارستان ولیعصر(عج) افزود: خدمات خوبی در این مرکز ارائه می‌شود و مردم نیز خواهان گسترش آن هستند؛ بنابراین باید زیرساخت‌های درمانی موجود حفظ و ظرفیت ارائه خدمات افزایش یابد تا بیماران جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند.

وی همچنین بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در صیانت از ظرفیت‌های درمانی ایجادشده تأکید کرد و حرکت به سمت استقرار نظام ارجاع و اصلاح نظام سلامت را از رویکردهای مورد پیگیری وزارتخانه دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) قائم‌شهر را نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین منابع و هماهنگی میان مسئولان استانی و ملی دانست.