به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا خاکپور در جلسه شورای اداری با اشاره به احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و افزایش خطر بارش‌های شدید و سیلاب از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی خبر داد.

وی اظهار کرد:در راستای پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب تاکنون ۲۰ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها و ۸ کیلومتر از کانال‌های واقع در محدوده شهری اهر لایروبی شده است.

فرماندار اهر با تاکید بر آمادگی دستگاه‌های مسئول افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی اقدامات لازم برای مدیریت بحران و امدادرسانی به‌ موقع انجام شود.

گفتنی است این اقدامات در حالی انجام می‌شود که سازمان جهانی هواشناسی از تقویت پدیده ال‌نینو و احتمال تغییر الگو‌های بارشی در ماه‌های پیش‌رو خبر داده است.

در این مراسم امیر کاشانی اصل به عنوان بخشدار جدید بخش فندقلو اهر معرفی و از خدمات چهار و نیم ساله سعید ژرفنا تقدیر شد.