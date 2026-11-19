فرمانده سپاه ناحیه مراغه از اجرای ۳۰۰ برنامه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

اجرای ۳۰۰ برنامه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در مراغه

اجرای ۳۰۰ برنامه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ یحیی حیدری گفت:همزمان با هفته بسیج پویش تهیه یک هزار جهیزیه برای نوعروسان، طرح مانا، طرح همیاران بسیج برای مدیریت در مصرف گاز در این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی گفت:همایش بزرگ بسیجیان، برنامه‌های محله قوی، برگزاری کارگاه تولید محتوای دیجیتال، تجلیل از جوانان نمونه علمی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در مراغه است.

سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سپاه مراغه افزود:دشمن آمریکایی _ صهیونیستی با وجود گسیل ناو و ادوات جنگی در برابر ایمان، عقیده و ایستادگی ملت عزیز زمین گیر شده است.

سرهنگ حیدری در آیین تشریح برنامه‌های هفته بسیج افزود:برنامه‌های هفته بسیج امسال با شعار بسیج جان فدای ایران امید مستضعفان با محوریت مدیریت صحنه جنگ برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد:در طول این هفته بیش از ۳۰۰ برنامه اجتماعی، فرهنگی، همدلی و مواسات و ورزشی در پایگاه‌ها، مساجد، محلات و سطح شهر برگزار خواهد شد.

سرهنگ حیدری گفت:امسال برنامه‌های هفته بسیج متفاوت‌تر از هر سال از ۲۹ آبان شروع و تا ۵ آذر ادامه خواهد داشت.