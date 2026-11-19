به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی مولوی گفت: تردد خودرو‌ها در محدوده اجرای طرح زوج‌وفرد باید مطابق ضوابط و محدودیت‌های اعلام‌شده انجام شود و با رانندگان متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش اجرای این طرح در مدیریت ترافیک شهری و کاهش آلایندگی هوا، از شهروندان خواست پیش از انجام سفر‌های درون‌شهری، به محدودیت‌های تردد توجه کنند و از ورود غیرمجاز به محدوده طرح خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: رعایت قوانین و مقررات ترافیکی و همکاری رانندگان، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و بهبود کیفیت هوای شهر دارد.