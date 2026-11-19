رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از برخورد قانونی با خودرو‌های دودزا و فاقد شرایط فنی لازم برای تردد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی مولوی با اشاره به تأثیر تردد خودرو‌های دودزا بر افزایش آلاینده‌های جوی گفت: خودرو‌های دارای نقص فنی علاوه بر تهدید سلامت رانندگان و شهروندان، در تشدید آلودگی هوا نیز نقش دارند.

وی افزود: خروج دود غیرمتعارف از اگزوز خودرو می‌تواند نشانه وجود نقص در سیستم احتراق، سوخت‌رسانی یا دیگر بخش‌های فنی وسیله نقلیه باشد و لازم است رانندگان برای رفع به‌موقع این عیوب اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر ضرورت انجام منظم معاینات فنی و سرویس‌های دوره‌ای خودروها، از رانندگان خواست از تردد با وسایل نقلیه دودزا و آلاینده خودداری کنند.

سرهنگ مولوی تأکید کرد: با خودرو‌های دودزا و فاقد شرایط لازم برای تردد، برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی حفظ هوای پاک را مسئولیتی همگانی دانست و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی خودرو‌ها را گامی مؤثر در حفاظت از سلامت عمومی عنوان کرد.