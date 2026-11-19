به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه در گفت‌و‌گو با شبکه خبر، با بیان اینکه سال گذشته ایران در طرح بین‌المللی و پیشرفته ماه‌نشین چانگ-۸ که از طرح‌های مهم چین است، حضور یافت، گفت: قرار است در این طرح، محموله‌ای با هدف اندازه‌گیری ظرفیت الکتریکی سطح ماه ساخته شود که پس از ساخت نمونه اولیه و انجام آزمایش‌های لازم، در صورت موفقیت، نمونه نهایی برای پرتاب و استقرار روی سطح ماه آماده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: پس از این اقدام، اطلاعات به دست آمده در اختیار کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه قرار داده می‌شود و به نوعی ما هم از ظرفیت تحقیقاتی که در این کشور‌ها وجود دارد، بهره‌مند می‌شویم.

سالاریه با بیان اینکه سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه، یک نهاد منطقه‌ای است که به ابتکار چین تأسیس شده است و کشور‌های مختلفی عضو این سازمان هستند، گفت: این کشور‌ها در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند که اولین عرصه، حوزه آموزش و به نوعی ترویج صنعت فضایی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای علاقه‌مندان و متخصصان این حوزه در دانشگاه‌های مختلف است.

رئیس سازمان فضایی کشور با بیان اینکه موضوع دوم پیگیری شده در این سازمان، توسعه خدمت‌های مبتنی بر داده و تصویرهای ماهواره‌ای است، گفت: کشور‌های عضو این سازمان که تصاویر ماهواره‌ای در اختیار دارند، می‌توانند در بستر مشترکی، تصویرهای خود را به اشتراک بگذارند و دیگر کشور‌ها هم از فناوری‌های پردازش داده و تصاویر استفاده کنند.

به گفته سالاریه، این تصویرها شامل بخش‌های مختلفی مثل کشاورزی، محیط زیست و همچنین برآورد خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی است که بیشتر کشور‌ها به آن نیاز دارند و می‌توانند از تصاویر ماهواره‌های یکدیگر استفاده کنند.

رئیس سازمان فضایی کشور با بیان اینکه موضوع سوم که کشور‌های عضو این سازمان از آن استفاده می‌کنند، بهرمندی از فناوری‌های مشترک در حال توسعه است، اظهار داشت: حوزه فضایی، یک حوزه پیشرفته و پیچیده‌ای است که بعضی از کشور‌ها که در صنعت فضایی پیشرو هستند، با آموزش‌هایی که در اختیار کشور‌های دیگر قرار می‌دهند، خدمت‌های فناورانه و نیاز‌های سخت‌افزاری خود را می‌توانند از این بستر رفع کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع چهارم را اکتشاف‌های فضایی به‌شمار آورد و گفت: این بخش، اکتشاف‌ها در دیگر کره‌های آسمانی، بحث‌های مربوط به حضور در کره ماه و طرح‌هایی از این دست را که ایران هم در آن‌ها با کشور‌های دیگر همکاری می‌کند، در بر می‌گیرد.

سالاریه اظهار داشت: حوزه فضایی، یک حوزه فناورانه به نسبت پیچیده است و به همین علت در بسیاری از ابعاد، مثل اکتشاف‌ها، نیاز به همکاری و انجام کار گروهی دارد و برای انجام این طرح‌ها از منابع و ظرفیت‌ کشور‌های عضو، استفاده می‌شود.

رئیس سازمان فضایی کشور با توجه به اینکه یکی از موضوع‌های مهم و همواره مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصادی کردن حوزه فضایی و استفاده از ظرفیت داده و تصویرها برای افزایش بهره‌وری است، گفت: تصویرهایی که با ماهواره‌ها در دنیا گرفته می‌شود، داده بسیار ارزشمندی است که در حوزه‌های مختلف، مثل پایش اقلیم، استفاده می‌شود و کشور‌هایی که این ظرفیت دانشی را ندارند، می‌توانند از پلتفرم‌ها و ابزار‌های نرم‌افزاری برای پردازش داده‌ها و تصویرهایی که کشور‌های عضو توسعه داده‌اند، استفاده کنند.

سالاریه اضافه کرد: ایران هم با طرح‌های آینده در سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه تعریف خواهد شد، در قالب‌های مختلف حضور خواهد یافت و همکاری‌ با کشور‌های عضو این سازمان ادامه خواهد داشت.