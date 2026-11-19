رهبر ارکستر (همنوازی) سمفونیک تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به تفاوت این اجرا با برنامه‌های معمول این ارکستر گفت: این اجرا به علت محتوای فرهنگی و مذهبی اثر، برنامه‌ای متفاوت است و موسیقی در آن نقش پیونددهنده میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف را ایفا می‌کند.

نصیر حیدریان اضافه کرد: این اثر با همراهی گروه کر و ارکستر (همنوازی) سمفونیک تهران اجرا می‌شود و می‌تواند پیام‌آور همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل میان پیروان ادیان باشد.

حیدریان با توجه به جایگاه حضرت عیسی علیه‌السلام و کتاب انجیل در آموزه‌های اسلامی، اظهار داشت: در قرآن کریم نیز از حضرت عیسی علیه‌السلام و انجیل یاد شده است و این موضوع نشان می‌دهد که ادیان الهی می‌توانند زمینه‌ساز نزدیکی و دوستی میان ملت‌ها باشند.

رهبر ارکستر (همنوازی) سمفونیک تهران، همچنین از تلاش و همراهی نوازندگان و اعضای گروه کر برای آماده‌سازی این اجرا قدردانی کرد و حضور آهنگساز اثر در ایران را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های موسیقی ارکسترال کشور (همنوازی موسیقیایی بر اساس اصول و مبانی آن) دانست.

یکی از نوازندگان ارکستر (همنوازی) نیز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به ویژگی‌های این اجرا گفت: اجرای این اثر، تجربه‌ای متفاوت برای نوازندگان است، چون موسیقی در کنار ارزش هنری، حامل پیام فرهنگی و انسانی است.

سینا صالحی اظهار داشت: موسیقی می‌تواند فراتر از مرز‌ها و تفاوت‌های اعتقادی، انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و پیام دوستی، صلح و احترام متقابل میان ادیان، از جمله مسلمانان و مسیحیان را به مخاطبان جهان برساند.

آنتونیو پاپالاردو، آهنگساز این اثر نیز درباره ویژگی‌های قطعه گفت: این اثر یک اوراتوریو (موسیقی نمایشی بر روی متن‌های مذهبی) برای گروه کر و ارکستر (همنوازی) است که در ۴ بخش نوشته شده است و ۴ خواننده در اجرای آن حضور دارند.

پاپالاردو اضافه کرد: این قطعه را به مناسبت یک مناسبت ویژه درباره واتیکان نوشتم و برای ساخت این اثر از من دعوت شد. زمانی که درباره علت انتخاب خود پرسیدم، به من گفته شد که از میان آهنگسازان برجسته این دوره، برای نوشتن این اثر انتخاب شده‌ام.

آهنگساز ایتالیایی با ابراز خرسندی از اجرای اثر خود در ایران گفت: بسیار خوشحالم که زمینه اجرای این قطعه در ایران فراهم شده است، چون یکی از پیام‌های اصلی آن، نشان دادن دوستی میان مسلمانان و مسیحیان است.

پاپالاردو ادامه داد: می‌خواهیم به جهان نشان دهیم که پیروان ادیان مختلف می‌توانند در کنار یکدیگر با دوستی و احترام زندگی کنند.

او با توجه به تجربه حضور خود در ایران، اظهار داشت: من می‌خواهم با این اثر، واقعیت مردم ایران را به مخاطبان کشور‌های دیگر نشان دهم. در سفر به ایران، محبت، قدرت و روحیه مردم این کشور را دیدم و دوست دارم که این تجربه را پس از بازگشت با دیگران به اشتراک بگذارم.

آهنگساز ایتالیایی تأکید کرد: موسیقی برای من، راه انتقال احساس‌ها و بیان حقیقت است و امیدوارم این اثر بتواند تا پیام انسان‌دوستی، صلح و همزیستی میان ملت‌ها را به گوش مردم جهان برساند.

گفتنی است، این اثر مذهبی با عنوان «پطرس اِنی» را آنتونیو پاپالاردو، آهنگساز ایتالیایی، امسال به مناسبت پانصدمین سالگرد آغاز احداث بنای جدید کلیسای سن‌ پیتر در واتیکان، ساخته است.

این اثر، روایتی موسیقایی از زندگی و رسالت پطرس حواری را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارکستر (هم‌نوازی) و گروه کر، بازتاب می‌دهد.

اجرای این اثر در تهران با چهارصدمین سالگرد تقدیس بنای کلیسای سن‌ پیتر در واتیکان همزمان شده است؛ بنایی که در سال ۱۶۲۶ میلادی تقدیس شد. این همزمانی، به اجرای پیش‌ رو، وجه تاریخی و فرهنگی بخشیده و آن را به فرصتی برای بازنمایی پیوند‌های فرهنگی و معنوی میان ملت‌ها تبدیل کرده است.