زنگ خطر بحران آب در خراسان شمالی با خالی شدن ۸۰ درصد مخازن سد‌ها و کسری دونیم میلیارد متر مکعبی سفره‌های زیرزمینی به صدا درآمده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در گفت‌و‌گو با رادیو فرهنگ اعلام کرد: ۸۰ درصد مخازن سد‌های استان خالی است و سفر‌های آب زیرزمینی استان نیز به علت برداشت بی رویه طی چند دهه اخیر، دو و نیم میلیارد متر مکعب کسری مخزن دارند.

وحید واسطه با حضور در ویژه برنامه های رویداد ملی «ایران جان» و در برنامه‌ رادیویی با محوریت چالش‌های آب استان، هشدار داد که ادامهٔ روند کنونی برداشت از منابع آبی، آیندهٔ استان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

وی با ارائهٔ تصویری کلی از الگوی مصرف آب در خراسان شمالی اعلام کرد: مجموع مصرف سالانهٔ آب در این استان حدود یک میلیارد متر مکعب است که نزدیک به ۹۰۰ میلیون متر مکعب آن یعنی ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی، حدود ۸۰ میلیون متر مکعب معادل هشت درصد در بخش شرب و ۲۰ میلیون متر مکعب نیز معادل دو درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.

به گفتهٔ وی از این مجموع، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی و حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب از آب‌های سطحی برداشت می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اضافه کرد: ما در مجموع در استان حدود ۳۴۱۹ حلقه چاه مجاز داریم که برداشت سالانه از آنها نزدیک به ۴۰۰ میلیون متر مکعب است و تعداد چاه‌های غیرمجاز نیز به حدود ۴ هزار حلقه می‌رسد و حجم برداشت آنها تنها ۱۰ درصد چاه‌های مجاز و معادل حدود ۳۶ میلیون متر مکعب است.

حمید واسطه از تشدید برخورد با تخلفات آبی در امسال خبرداد و اعلام کرد: از ابتدای تأسیس شرکت آب منطقه‌ای این استان در سال ۱۳۸۵ تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شده است، اما تنها در هفت ماه گذشته از سال کنونی حدود ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز دیگر پر شده و ۱۴۵ موتورپمپ غیرمجاز نیز توقیف شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای با تأکید بر اینکه حفر و بهره‌برداری از چاه غیرمجاز «از نظر ما فعل مجرمانه‌ای است» افزود: این اقدامات به‌صورت مستمر و روزانه در دستور کار قرار دارد تا از افزایش شمار چاه‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی همچنین به مسئلهٔ تصرف غیرمجاز اراضی در حریم سد‌ها اشاره کرد و گفت: در جریان احداث سدها، اراضی بالادست و مجاور تملک می‌شود و ممکن است مالکان قبلی به‌مرور زمان در این اراضی تصرفاتی انجام دهند.

به گفتهٔ حمید واسطه در آخرین اقدام با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در شهرستان‌های مانه و شیروان حدود ۴۰ هکتار از این اراضی آزادسازی شده و تنها حدود ۱۰ هکتار باقی مانده است که امسال آزاد خواهد شد.

او تأکید کرد که این اراضی متعلق به دولت است و کشاورزان متصرف، مالک محسوب نمی‌شوند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی را یکی از ارکان مقابله با بحران آب معرفی کرد و یادآور شد : طرح «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» از سال ۱۳۸۴ با ۱۰ پروژه مصوب شده که یکی از آنها برخورد با چاه‌های غیرمجاز و دیگری اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است.

وی به برگزاری نشست‌های رودررو با مردم در تمام دشت‌ها و شهرستان‌های استان و اجرای طرح «داناب» در دوره متوسطهٔ اول با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و تألیف و تدریس کتاب «انسان، آب، محیط زیست» اشاره کرد و افزود: بازخورد این طرح‌ها در آزمون‌های استاندارد «مثبت» بوده است ، با این حال از شهروندان خواست چاه‌های غیرمجاز را به شرکت آب منطقه‌ای گزارش کنند تا امکان اقدام و انسداد آنها فراهم شود.