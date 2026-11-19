به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، ۱۷۰ حلقه چاه غیرمجاز برقی برداشت آب زیرزمینی در این استان شناسایی شده که بیش از ۴۰ حلقه آن طی دو ماه گذشته بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، عباس جنگی مرنی در حاشیه اجرای رزمایش سراسری وزارت نیرو به منظور مدیریت توامان آب و برق در این استان گفت: این رزمایش با همکاری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی و شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

وی افزود: هدف از اجرای این رزمایش هماهنگی و همکاری بین دو دستگاه برای قطع آب و برق چاه‌های غیرمجاز و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌هایی است که با استفاده از انرژی برق اقدام به برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی توضیح داد: خوشبختانه چاه‌های غیرمجاز برقی در استان انشعاب مستقل ندارند و از طریق انشعابات برق موجود و به‌صورت فرعی اقدام به برداشت آب می‌کنند.

جنگی مرنی گفت: در مجموع، ۱۷۰ حلقه چاه غیرمجاز برقی با این شیوه در استان شناسایی شده است که طی دو ماه گذشته، بیش از ۴۰ حلقه از این چاه‌ها قطع برق و مسلوب‌المنفعه شده‌اند.

وی افزود: در این رزمایش عملیات قطع برق و مسلوب‌المنفعه کردن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز دیگر در سطح استان اجرا می‌شود و حدود ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز باقی‌مانده است که به مرور با هماهنگی به‌تدریج قطع برق و مسلوب‌المنفعه کردن آنها اقدام خواهد شد.