دادستانی تهران به موضوع فروش خارج از شبکه و بدون پلاک ۱۰ هزار خودرو در شرکت ایران‌ خودرو ورود کرد، فروش خودروها متوقف و پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی پخش یک گزارش خبری با موضوع عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار خودرو به بازار در شرکت ایران‌ خودرو، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرده و در این‌باره، پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مقام قضایی، فروش این خودرو‌ها متوقف شده است.

تحقیق‌ها و بررسی‌های قضایی درباره موضوع فروش خارج از شبکه تعداد زیادی از خودرو‌های شرکت ایران‌ خودرو ادامه دارد و در صورت احراز تخلف، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.