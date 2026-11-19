انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در رازوجرگلان خراسان شمالی
۷ حلقه چاه غیرمجاز به منظور حفاظت از منابع زیرزمینی آب ، با دستور مقام قضایی در شهرستان رازوجرگلان خراسان شمالی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، مدیر منابع آب شهرستانهای «بجنورد» و «رازوجرگلان» اعلام کرد: ۷ حلقه چاه غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی طی هفته اخیر در شهرستان رازوجرگلان با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی مسدود شد.
حبیبالله مرتضوی افزود: این کار در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز انجام شده است.
وی گفت: حفاظت از منابع آب و پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز، با هدف حفظ منابع آب با جدیت ادامه خواهد داشت.