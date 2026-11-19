به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

از صبح چهارشنبه، سه نفتکش متخلف که بدون توجه به هشدار‌های نیروی دریایی ارتش و با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کردند، با برخورد به مین‌های دریایی، دچار آتش‌سوزی و متوقف شدند.

هرگونه تردد در تنگه هرمز، منوط به تبعیت از ضوابط اعلام‌شده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، انجام هماهنگی‌های لازم، انتخاب راهگذرهای دریایی مجاز و فعال نگه‌داشتن تجهیزات رهگیری و ناوبری است و عبور بدون رعایت این الزام‌ها نتیجه‌ای جز برخورد با مین دریایی و آتش‌سوزی در پی نخواهد داشت.