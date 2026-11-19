فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سردار "علی ندرخانی" گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی با مراجع قضایی از ۳ واحد مسکونی در شهرستان بجنورد بازرسی کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد و در این رابطه ۳ نفر پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.