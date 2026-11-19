به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "سیدسعید عزیزی" گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، به‌ویژه اطراف مدارس، مأموران انتظامی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، دو واحد صنفی متخلف را در محله فلسطین شناسایی کردند.

وی با اشاره به اینکه در جریان این اقدام، دو واحد سوپرمارکت به اتهام فروش و خرده‌فروشی مواد مخدر و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح مهروموم شد تأکید کرد: پلیس با افرادی که با اقدامات مجرمانه سلامت و امنیت دانش‌آموزان و شهروندان را به خطر می‌اندازند، قاطعانه برخورد می‌کند.