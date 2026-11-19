فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری ۳ خرده‌فروش موادمخدر صنعتی و سنتی و کشف انواع موادمخدر در دو عملیات جداگانه در این شهرستان و بخش شوقان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی طاهری" گفت: در راستای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد شهرستان با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی، موفق به شناسایی و دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر صنعتی شدند که در بازرسی از وی، حدود ۹۸ گرم شیشه و ۵ گرم هروئین کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در عملیاتی دیگر و در جریان بازرسی از منازل خرده‌فروشان در بخش شوقان، ۲ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر سنتی دستگیر و حدود ۲۳ گرم تریاک و ۳۲ گرم شیره کشف شد، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.