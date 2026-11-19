فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از دستگیری سارق در کمتر از یک ساعت و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، "علی‌اصغر غلامزاده" گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت قطعات کامیون‌ها، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ دستغیب بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی عامل سرقت را در دستور کار قرار دادند و با اقدامات تخصصی و سرعت عمل، موفق شدند در کمتر از یک ساعت سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در ادامه این عملیات، اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیون تومان کشف و ضبط شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.