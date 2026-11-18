کتابخانه‌های استان البرز برای جذب بیشتر نوجوانان و جوانان، نیازمند عبور از الگوی سنتی مطالعه و حرکت به سمت فضاهای تعاملی، گفت‌وگومحور و متناسب با نیازهای فرهنگی نسل جدید هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، سیدامین صحرایی، استاد دانشگاه و دکترای ادبیات فارسی، در گفت‌وگو با برنامه نگاه مردم صدا و سیمای استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، با اشاره به ضرورت بازنگری در کارکرد کتابخانه‌های استان گفت: کاهش تمرکز ذهنی و گسترش محتوای کوتاه در فضای مجازی، شیوه دریافت اطلاعات و الگوی مطالعه نوجوانان و جوانان را تغییر داده و کتابخانه‌ها نیز باید متناسب با این تحولات، خدمات و محیط خود را بازتعریف کنند.

وی افزود: دسترسی سریع به اطلاعات در فضای مجازی، اگرچه امکان آگاهی از موضوعات مختلف را فراهم کرده، اما جای مطالعه عمیق را نمی‌گیرد؛ چراکه خواندن کتاب علاوه بر انتقال دانش، قدرت تخیل، تمرکز و تحلیل ذهنی را تقویت می‌کند.

این استاد ادبیات فارسی با اشاره به وضعیت فضاهای مطالعاتی اظهار کرد: در بسیاری از کتابخانه‌ها همچنان الگوی سنتی مطالعه فردی و سکوت حاکم است؛ در حالی که برای افزایش استقبال نسل جوان، باید محیط‌هایی فراهم شود که امکان تعامل، پرسشگری و تبادل دیدگاه را نیز در اختیار مخاطبان قرار دهد.

صحرایی، ایجاد فضاهایی مانند کافه‌کتاب را یکی از راهکارهای قابل اجرا در کتابخانه‌های البرز دانست و گفت: چنین فضاهایی می‌توانند کتابخانه را از محلی صرفاً برای مطالعه فردی به محیطی برای گفت‌وگوهای فرهنگی و فکری تبدیل کنند.

وی ادامه داد: وقتی نوجوانان درباره یک کتاب یا موضوع مشخص با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند و با دیدگاه‌های متفاوت روبه‌رو می‌شوند، برای دفاع از نظر خود یا بررسی دیدگاه‌های دیگران به مطالعه منابع بیشتر ترغیب خواهند شد؛ این فرایند می‌تواند دامنه مطالعاتی آنان را گسترش دهد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌وگو در مراکز فرهنگی استان تصریح کرد: کتابخانه‌ها باید در کنار فراهم کردن منابع مطالعاتی، بستری برای مشارکت فعال مخاطبان ایجاد کنند؛ فضایی که در آن نوجوانان صرفاً شنونده نباشند و بتوانند آزادانه پرسش کنند، نظر بدهند و دیدگاه‌های خود را به بحث بگذارند.

صحرایی در پایان، توسعه فضاهای تعاملی و متناسب با نیاز نسل جدید را از الزامات تقویت فرهنگ کتابخوانی در البرز دانست و تأکید کرد: منابع دیجیتال می‌توانند مکمل مطالعه باشند، اما جایگزین کتابخوانی عمیق نیستند.