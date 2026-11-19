نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: حتی یک کیلومتر هم آزادراه در استان نداریم؛ ۴ درصد بزرگراه، ۸ درصد راه اصلی، ۹ درصد راه فرعی و ۷۹ درصد راه روستایی داریم که از این ۷۹ درصد، ۵۰ درصد آسفالته و ۵۰ درصد دیگر خاکی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد پاک‌مهر نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، عباس قدرتی زوارم نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی، مهدی میقانی معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای خراسان شمالی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و حسن جهانیان معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به‌صورت تلفنی از محرومیت‌های زیرساختی در این استان و راه‌های برون‌رفت از این مشکل‌ها گفتند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: وضع محور‌های مواصلاتی خراسان شمالی را نسبت به محور‌های اصلی کشور تبیین کنید. چالش‌ها کجاست؟ چرا خراسان شمالی دسترسی به آزادراه ندارد یا اتصال‌ها، آن‌طور که باید هنوز برقرار نشده است؟

پاک‌مهر: خراسان شمالی جزو استان‌هایی است که به هر حال در انتها متولد شده از دل خراسان بزرگ و یک مقدار به لحاظ شاخص‌ها جزو استان‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود. یکی از علت‌های آن؛ گستردگی و پهناور بودن خراسان بزرگ بود که به علت همین محرومیت‌ها و این که کم‌برخوردار بود، مطالبه مردم هم خراسان جنوبی و هم خراسان شمالی، نهایتاً آن تقسیمی که اتفاق افتاد و خراسان رضوی و خراسان شمالی از دل خراسان بزرگ متولد شد.

اگر واقعاً ما در شاخص‌ها عقب هستیم، علت آن این است که اصلاً یک کیلومتر آزادراه هم نداریم. اگر حمل و نقل را نگاه کنیم؛ دریایی، زمینی، هوایی یا ریلی است. بحث دریایی که محروم هستیم، در بحث ریلی هم متأسفانه محروم هستیم.

گرچه طرح‌هایی که ماده ۲۳ دارد؛ ریل کردان - بجنورد - مشهد و یک بحث هم در غرب کشور به نوعی باید بگوییم که از ریلی که بین تهران و مشهد است؛ از نقاب به سمت اسفراین و بجنورد می‌آید؛ آن هم متأسفانه پیشرفت آن‌چنانی ندارد. زیر ۵۰ درصد فقط تا اسفراین است. وضعیت فرودگاه در خراسان شمالی اگر به کمبود هواپیما برخورد کنیم، اولین استانی که متأسفانه پرواز آن کم یا قطع شود، مظلوم؛ مردم استان خراسان شمالی. یعنی با توجه به توپوگرافی این فرودگاه، هم بحث پرواز‌های نامطمئن است، سرمایه‌گذار که می‌خواهد در استان خراسان شمالی سرمایه‌گذاری کند، بحث تردد؛ موضوع اصلی است.

یکی از شاخص‌های توسعه هر کشور؛ زیرساخت راه‌ها، حمل و نقل و ترانزیت است. استان خراسان شمالی چرا محروم و کم‌برخوردار است؟ بحث محرومیت نه به خاطر انسان‌های بسیار شریف، جامعه نخبگانی خیلی قوی، به لحاظ خدمات و امکانات، به خاطر همین است که در بحث ریلی و هوایی جزو استان‌های کم‌برخوردار هستیم. می‌ماند یک راه. راه هم تعریف دارد امروزه، جاده‌های ایمن کدام جاده‌ها هستند؟ یکی از اینها آزادراه است. حتی یک کیلومتر هم در استان نداریم. پس می‌ماند بزرگراه داریم. چهار درصد بزرگراه، هشت درصد راه اصلی، ۹ درصد راه فرعی داریم و ۷۹ درصد راه روستایی. از این ۷۹ درصد، ۵۰ درصد آسفالته است، ۵۰ درصد دیگر عملاً خاکی است و به نوعی مظلومیت استان خراسان شمالی با این تعریف کوتاهی که کردم، مشخص است.

سؤال: آقای قدرتی یکی از انتظارها این است، شما نماینده ما هستید، چقدر پیگیری کردید که این محرومیت رفع شود؟ پیگیری شما تا الان به کجا رسیده است؟

قدرتی زوارم: ما نمایندگان وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر قانون را داریم ولی در بسیاری از موارد اگر ما نمایندگان ورود نکنیم، کار‌ها می‌ماند، برای همین نیاز است که به هر حال قوا در کنار هم حرکت کنند. قوه مقننه اگر در کنار قوه مجریه کمک کند، بسیاری از موضوعات حل می‌شود. بحث این که استان ما از محرومیت دربیاید، باید زیرساخت‌ها حل شود. با رئیس جمهور زمانی که رئیس مجمع بودم با وزیر راه، با هر کدام از بزرگواران صحبت می‌کردم، موضوعات را می‌گفتند. ما هنوز در ابتدایی‌ترین چیز‌ها مشکل داریم. فرودگاه کی رونق و ثبات به خود می‌گیرد؟ زمانی که پرواز منظم وجود داشته باشد. من؛ شخصی که می‌خواهم رفت و آمد کنم بدانم در این تاریخ می‌توانم خود را فیکس کنم؛ بنابراین سرمایه‌گذار هیچ وقت نمی‌تواند هماهنگ شود. یا راه‌آهن نداریم.

یادم هست زمانی که نماینده شده بودم رئیس قبلی بانک مرکزی جلسه‌ای در بانک مرکزی گذاشتند و گفتند برای راه‌آهن گرگان - بجنورد، شیراز - مشهد قرار بود چینی‌ها پای کار بیایند و قراردادی تحت عنوان قرارداد سایناشور به آن می‌گفتند که از آن طریق فاینال شد. آن زمان که جنگ و مشکلات هم نبوده، این به درازا خورد، حالا باید برون‌رفت از این موضوع داشته باشیم. کار کارشناسی باشد، چون یک محور دیگر هم در کنار این محور داریم؛ الان محوری است که از سمت اسفراین کار می‌کنند، این را وصل کنند؛ کم‌هزینه‌ترین حالت را بروند جلو. با توجه به این که استانی هستیم که چند سالی است از استان شدن ما نمی‌گذرد و در بسیاری از شاخص‌ها، اوضاع خوبی نداریم، ولی چند سالی است که همه نمایندگان در کنار همه عزیزان در این استان و در کشور تلاش کردیم بسیاری از شاخص‌های محرومیت را از بین ببریم. وقتی نماینده شدم دیدیم در راه‌های روستایی؛ از این سمت می‌گوییم که چرا مهاجرت در روستا‌ها زیاد می‌شود؟ چرا مهاجرت معکوس نمی‌شود؟ چون زیرساخت نداریم.

سؤال: وضع راه‌های روستایی الان در استان خوب است؟

قدرتی زوارم: بله. در حوزه بنیاد مسکن؛ به هر حال طرح هادی، زمانی که نماینده شده بودم، شاخص طرح هادی ۵۷ درصد بود، در یک و نیم سالی که جنگ بود به ۸۱ درصد رساندم.

سؤال: الان بحث شخصی نداریم. به عنوان نماینده شما چه کار‌هایی انجام دادید؟

قدرتی زوارم: می‌خواهم بگویم اتفاقاتی که در این شهر افتاده بگذار بدانند، باید جهاد تبیین شود. یک وظیفه ملی داریم، یک وظیفه استانی و یک وظیفه‌ای در حوزه شهر. من باید به همشهریان خودم بگویم در حوزه راه‌های روستایی، (خطاب به آقای میقانی) حالا شما می‌توانید ورود کنید به موضوع، در حوزه راه‌های روستایی واقعاً شهادت دهید چه اوضاعی داشتیم؟

سؤال: در راه‌های روستایی مشکلی نداریم؟

قدرتی زوارم: در راه روستایی دقیقاً در همین یک و نیم تا دو سال گذشته، در روستا‌ها ۶۰ کیلومتر روکش آسفالت کردیم. حساب کردم در ۱۲ سال گذشته هم ۶۰ کیلومتر شده بود، در یک سال ۶۰ کیلومتر آسفالت کردیم. الان یک زیرگذر داریم که بسیار حیاتی است.

سؤال: آقای قدرتی در حوزه روستایی خیلی چالش جدی نداریم؟

قدرتی زوارم: خیلی چالش داریم. مرز‌های شیروان و ترکمنستان؛ روستایی است به نام روستای سرانی؛ از آن جا آب استخراج می‌شود که شیروان به استان برسد. الان راه اینجا صعب‌العبور است، مردم می‌گویند چطور ممکن است ما این‌جا ۳۰ چاه بزنیم، آب‌ها را بدهیم داخل شهر و استان، بعد راه ما آسفالت نشود؟ بسیار بسیار شاخص‌های محرومیت در حوزه راه‌های روستایی داریم. هر روستایی می‌رویم طرف می‌گوید چهل سال از انقلاب گذشته چرا راه‌های ما این طور است؟ چرا این آب را می‌خواهیم داخل شهر ببریم، امکانات به ما نمی‌دهید؟

سؤال: الان در پیگیری‌هایی که به عنوان نماینده راجع به این چالش‌ها داشتید، آخرین پاسخ‌هایی که از دولت دریافت کردید، چه بوده است؟

قدرتی زوارم: به هر حال بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام می‌دهیم. عرض کردم در یک سال و خرده‌ای ۶۰ کیلومتر انجام دادیم، به اندازه سه تا چهار دوره گذشته انجام دادیم.

سؤال: آخرین پیگیری‌های شما؛ فقط روستایی را عرض نمی‌کنم؛ بحث آزادراه‌ها و مواصلات اصلی تا الان به کجا رسیده؟ دولت چه پاسخی به شما داده است؟ مثلاً گفته مشکل اعتبار دارید؟

قدرتی زوارم: یکی از پیگیری‌های ما؛ در بحث راه‌های شریانی بود که قسمتی دست شرکت زیرساخت بود. این شرکت چند همت بدهی دارد، کار انجام نمی‌داد، آن را گرفتیم و به راهداری دادیم. اعتبار گذاشتیم و یکی از چالش‌های مهم ما در محور بجنورد به سمت مشهد حل شد. چون روزانه چند هزار ماشین از آن‌جا رد می‌شود، یکی از محور‌های مهم است.

سؤال: باز نفرمودید، پیگیری شما به کجا رسید؟

قدرتی زوارم: یکی از پیگیری‌های ما در دهه فجر افتتاح می‌شود. یکی از آن‌ها در حال حل شدن است.

سؤال: بقیه آن حل نشده؟ پاسخ دولت به شما چه بوده است؟

قدرتی زوارم: یک راهی داریم که واقعاً مهم است؛ راه اوغاز - باجگیران - شیروان. باجگیران که مرز است. تمام تلاشم را گذاشتم، طرح توجیهی نوشتیم. در وزارت راه و شهرسازی تأییدیه این وزارت را گرفتیم. خانم صادق مالواجرد نامه را زدند به سازمان برنامه و بودجه، دقیقاً دو روز بعد از آن جنگ شد. این الان در کمیسیون ماده ۲۰۳۰ سازمان برنامه و بودجه مانده، آنها هم می‌گویند که باید یکی از طرح‌های استان‌ شما را حل و فصل و این را جایگزین کنید. این راه مهمی است، می‌تواند شهر و استان ما را از بن‌بست دربیاورد. از لحاظ پدافند غیرعامل، راه حیاتی است.

سؤال: آقای میقانی، چرا با وجود این همه مطالبه، همچنان در این حوزه، استان خراسان شمالی جزو استان‌های محروم است؟

میقانی: اسم آن، روی آن هست؛ نگهدارنده راه‌ها است. شبکه بزرگ و سرمایه ملی راه‌ها. در قانون، نگهداری راه‌های اصلی و شریانی، به همت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و برای راه‌های روستایی از اعتبارات استانی است. این شریان اصلی که اشاره شد همین بحث بزرگراهی است که باید چهار خطه شود؛ یکی از راه‌های شریانی ماست. ۲۵۰ کیلومتر که میلیون‌ها زائر و مسافر از آن‌جا تردد می‌کنند و مسیر ترانزیتی است و این متعلق به استان خراسان شمالی نیست، متعلق به کشور است. شریان حیاتی و یکی از ۱۰ کریدور پرتردد کشور است. یکی از دغدغه‌هایی که همه ما داریم به عنوان مسئول و شهروند؛ محور جنگل گلستان است که متولی ساخت بزرگراه‌ها، شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل است. امروز هم با مدیران آنها در استان جلسه داشتیم. مقطعی از آشخانه به سمت جنگل گلستان، ۱۲ کیلومتر آن سال گذشته زیر ترافیک رفت و اثرات بسیار ملموس و مشهود آن را در کاهش تلفات امسال لمس کردیم. در شش ماه ابتدایی سال اگر اشتباه نکنم؛ ۱۵ نفر تلفات کمتر شد و جالب این است که غالبش در آن محور بود. هشت کیلومتر آن، آخر کارش است. فرضاً روکش آخر آن را جداکننده‌ها را بزنند؛ زیر ترافیک می‌رود. می‌ماند ۱۱ کیلومتر دیگر آن که در دو مقطع کارگاه فعال است و کار می‌کنند، ولی این مطالبه بسیار به‌حق و منطقی است برای بهبود تردد و ایمنی عبور و مرور.

سؤال: چون من از تهران زمینی آمدم، یک بخش طولانی از مسیر، جاده دو طرفه است؛ یعنی حتی دو بانده هم نیست. از سمت سمنان، شاهرود و میامی آمدیم.

میقانی: پس این شریان اصلی است، اما مشکلی که در استان داریم؛ برای آن محور کریدوری از اردبیل تا مشهد بود، اما مرکز استان که بجنورد باشد، برای رسیدن به پایتخت؛ مشکل داریم که یکی از طرح‌های بسیار مهمی که آقای پاک‌مهر شبانه‌روز پیگیر است، همه نماینده‌ها، اما در حوزه انتخابیه آقای پاک‌مهر همین چند روز پیش هم جلسه‌ای با دوستان و پیمانکار داشتیم. آن نجات‌بخش استان خراسان شمالی شد، چون حق طبیعی مردم است برای عبور و مرور سریع و ایمن، همچنان که ما دو شهر بسیار مهم داریم، از لحاظ قطب حمل و نقلی و کامیونی «گرمه و جارجرم» نه تنها در استان ما، بلکه در کشور از لحاظ ناوگان زبانزد هستند. نکته جالب این است که سن ناوگان ما در ناوگان باری، یک سال از میانگین کشوری جوان‌تر است و این نتیجه سرمایه گذاری آن غیورمردان راننده ما است که این فرصت هم فرصت خوبی است. البته خبری هم داغ داغ قبل از جلسه قیمت حمل کرایه کامیون‌ها اگر اشتباه نکنم ۲۲ و ۶ دهم درصد در بخش مسافری و ۳۴ و خورده‌ای در ذهنم نیست، این لحظه آخری دیدم، بخش کامیونی، نرخ آن‌ها بالا رفت.

سوال: این خبر خوبی است یا خبر بد؟

میقانی: برای جبران بخش هزینه های خود تعدیل شد. باید برای بخش‌های خدماتی تعادل‌بخشی کنیم. رانندگان عزیز زحمات زیادی کشیدند در جریان جنگ هم اثبات کردند مثل سنوات گذشته غیورمردانه پای کار مردم جابجایی کالا‌های اساسی بودند، اما باید تعادل باشد بین درآمد و هزینه، تعادل بخشی باشد و در عالی‌ترین سطوح شورای عالی هماهنگی ترابری کشور این را تصویب کرده و ابلاغ شد و خواستم از این فرصت استفاده کنم که خداقوت و دست مریزاد به رانندگان عزیز بگویم چه بخش مسافر چه بخش کالا. یکی از کالا‌های پرتقاضا روغن و لاستیک است و امروز هم در کارخانه پتروشیمی همکاران بنده توزیع کردند. روغن، یکی از تقاضا‌های مکررشان بوده است. در ۵ نقطه در ترمینال در کارخانه سیمان در پتروشیمی و جایگاه‌هایی که تردد داشتند، توزیع کردیم و تعادل ایجاد شد و رضایتمندی خوبی داشتند. ان‌شاالله در حال توزیع لاستیک به همت دوستان صمت هستیم.

در خصوص راه‌های روستایی؛ دو تا شاخص می‌گویم، چون باید مطالبه گری داشته باشیم این فرصت بسیار مغتنمی است. در استان ۷۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار داریم، ۱۲۲ روستا هنوز راه آسفالته ندارند. همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوارمان که حق طبیعی و بدیهی شان است را از حداقل یک راه آسفالته برخوردار کردیم و قبلا هر جا که آب بود آبادانی بود اگر الان راه نباشد شکوفایی و رونق اتفاق نمی‌افتد. روستا‌هایی داریم که بین‌المللی‌اند. «دویدوخ» که خاص است، اما اگر راه نداشته باشد، آن شکوفایی اتفاق نمی‌افتد.