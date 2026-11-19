در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد: خراسان شمالی تنها استان مرزی کشور است که گذرگاه مرزی ندارد و این مطالبه به حق بازرگانان و مردم این استان مرزی برای رونق اقتصادی منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، راه اندازی گذرگاه مرزي همواره يکي از مطالبات تجار و بازرگانان و مردم استان مرزی خراسان شمالی بوده است.

خراسان شمالی تنها استان مرزی کشور است که گذرگاه مرزی ندارد و در سلسله برنامه های رویداد ایران جان و در برنامه گفتگوي ويژه خبري ، موضوع تاسیس گذرگاه مرزي با کشور همسایه بررسي شد.