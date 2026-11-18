استان البرز با وجود برخورداری از ۷۸ کتابخانه عمومی و بیش از یک میلیون و ۳۴۶ هزار جلد کتاب، همچنان با کمبود فضای کتابخانه‌ای مواجه است؛ کمبودی که به گفته مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، برای رسیدن به شرایط مطلوب باید ظرفیت‌های موجود تقریباً دو برابر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمد رضاخانی ، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، در برنامه تلویزیونی نگاه مردم صدا و سیمای استان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان گفت: در حال حاضر ۱۲۰ نقطه خدمتی در البرز به شهروندان خدمات کتابخانه‌ای ارائه می‌کنند که بخشی از این خدمات از طریق ۶ کتابخانه سیار و با هدف پوشش مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

وی با تشریح ظرفیت فیزیکی کتابخانه‌های عمومی استان افزود: مجموع زیربنای کتابخانه‌های البرز حدود ۲۸ هزار مترمربع است و یک میلیون و ۳۴۶ هزار جلد کتاب در این مراکز برای استفاده اعضا و مراجعه‌کنندگان نگهداری می‌شود.

رضاخانی با تأکید بر فاصله میان امکانات موجود و نیاز جمعیتی استان اظهار کرد: با توجه به جمعیت بیش از سه میلیون نفری البرز، سرانه فضای کتابخانه‌ای و امکانات موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، باید ظرفیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان تقریباً دو برابر شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی البرز، توزیع نامتوازن امکانات کتابخانه‌ای را از دیگر مسائل این حوزه دانست و گفت: کمبود فضای کتابخانه‌ای در برخی شهرستان‌ها و مناطق پرجمعیت استان مشهود است؛ به‌گونه‌ای که شهرستان طالقان تا یکی دو ماه گذشته فاقد کتابخانه بود و نخستین کتابخانه این شهرستان به‌تازگی به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در کلان‌شهر کرج نیز با وجود جمعیت قابل توجه، تعداد و فضای کتابخانه‌ها متناسب با نیاز شهروندان نیست و توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند توجه و حمایت بیشتر مسئولان است.

رضاخانی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه ارائه خدمات کتابخانه‌ای، کاهش مراجعه نوجوانان و جوانان به این مراکز را موضوعی نیازمند بررسی دانست و تصریح کرد: کاهش استقبال نسل جدید نباید به معنای کنار گذاشتن این گروه از برنامه‌های کتابخانه‌ای باشد؛ بلکه باید دلایل این فاصله شناسایی و خدمات متناسب با علایق و نیازهای آنان طراحی شود.

وی با بیان اینکه کارکرد کتابخانه‌های عمومی در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است، گفت: کتابخانه‌ها نباید صرفاً به محلی برای امانت گرفتن کتاب و مطالعه محدود شوند، بلکه باید به مراکز پویای فرهنگی، آموزشی و یادگیری مادام‌العمر تبدیل شوند و در حوزه‌های مختلف به شهروندان خدمات ارائه دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، ایجاد کتابخانه‌های تخصصی کودک و نوجوان را یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت فرهنگ مطالعه در نسل جدید عنوان کرد و افزود: کتابخانه قاصدک در شهرستان فردیس نمونه‌ای از این رویکرد است که با بهره‌گیری از کتابداران متخصص، فضای متناسب با گروه سنی کودک و برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی و شاهنامه‌خوانی، زمینه جذب کودکان به کتاب و کتابخوانی را فراهم کرده است.

رضاخانی همچنین از توجه به نیازهای نسل جدید در طراحی و تجهیز کتابخانه‌های تازه‌تأسیس خبر داد و گفت: در توسعه کتابخانه‌ها تلاش می‌شود با استفاده از تجهیزات نوین، ایجاد بخش‌های اختصاصی کودک و نوجوان و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی، محیطی جذاب‌تر برای حضور خانواده‌ها و نسل جوان فراهم شود.

با توجه به رشد جمعیت البرز و ضرورت گسترش عدالت فرهنگی، توسعه فضاهای کتابخانه‌ای، افزایش دسترسی مناطق کم‌برخوردار به خدمات مطالعه و متناسب‌سازی فعالیت کتابخانه‌ها با نیازهای نسل جدید، از مهم‌ترین ضرورت‌های فرهنگی این استان به شمار می‌رود.