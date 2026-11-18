اوقات شرعی ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، ۹ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: اِنَّ اللّه عَز َّو َجَلَّ لِلشَّرِّ اَقفالاً وَ جَعَلَ مَفاتیحَ تِلکَ الاَقفالِ الشَّرابَ وَ الکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرابِ.

به راستى که خداوند عزوجل براى شر قفل هایى گذارد و کلید آن قفل‌ها را شراب قرار داد و دروغ از شراب بدتر است. (کافى، ج ۲، ص ۳۳۸، ح ۳)

احکام شرعی:

شک در غسل

سوال) اگر شخصى در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتیبى شک کند که آیا مقدارى از طرف راستش را خوب شسته یا نه آیا باید دوباره غسل کند؟

جواب) در فرض سؤال، به شک اعتنا ننموده و غسل صحیح است. (استفتائات مقام معظم رهبری)