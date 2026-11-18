یک واحد تولیدی یراق‌آلات کابینت و دکوراسیون در استان البرز با ایجاد ۳۲۰ فرصت شغلی مستقیم و فراهم کردن زمینه اشتغال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه تولید محصولات صنعتی و تأمین نیاز بازار داخلی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مهدی لنگری، تولیدکننده یراق‌آلات کابینت و دکوراسیون، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به آغاز فعالیت صنعتی خود از سال ۱۳۹۰ گفت: فعالیت این مجموعه را با تولید ریل تاشوی کابینت و با سرمایه اولیه حدود دو تا سه میلیارد تومان و به‌کارگیری ۲۰ نیروی کار آغاز کردیم و امروز شمار نیروهای شاغل مستقیم در این مجموعه به ۳۲۰ نفر رسیده است.

وی با اشاره به روند توسعه محصولات تولیدی افزود: در سال ۱۳۹۲ تولید لولای آرام‌بند کابینت را آغاز کردیم و در سال ۱۳۹۸ نیز موفق به راه‌اندازی خط تولید یکی از محصولات تخصصی صنعتی شدیم که در زمان آغاز تولید، از نمونه‌های پیشرو در سطح خاورمیانه به شمار می‌رفت.

این تولیدکننده با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های صنعتی، زنجیره‌ای از مشاغل مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: علاوه بر اشتغال مستقیم ۳۲۰ نفر در این مجموعه، فعالیت‌های تولیدی و زنجیره تأمین آن زمینه اشتغال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

لنگری با اشاره به حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی گفت: صادرات محصولات این مجموعه از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ آغاز شد و در مقاطعی بازارهایی در کشورهای ترکیه، پاکستان و عراق نیز پذیرای محصولات تولیدی ما بوده‌اند.

وی کیفیت و خدمات پس از فروش را از اولویت‌های فعالیت این مجموعه دانست و افزود: محصولات تولیدی با پنج سال ضمانت به بازار عرضه می‌شوند و در صورت بروز مشکل، تعویض محصول بدون دریافت هزینه انجام می‌شود.

این فعال صنعتی همچنین با اشاره به سهم تولیدات مجموعه در تأمین نیاز بازار کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد نیاز کشور در حوزه محصولات تولیدی این مجموعه تأمین می‌شود و تلاش کرده‌ایم از نظر کیفیت نیز محصولاتی رقابت‌پذیر با نمونه‌های خارجی، به‌ویژه محصولات چینی، عرضه کنیم.