کتابخانه تخصصی قاصدک در شهرستان فردیس با فراهم کردن فضایی متناسب با دنیای کودکان و نوجوانان و ارائه خدمات متنوع فرهنگی، آموزشی و مهارتی، تلاش می‌کند کتابخوانی را از یک فعالیت فردی به تجربه‌ای جذاب، خلاقانه و مشارکتی برای خانواده‌ها تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ندا شاه‌محمدی، کتابدار برتر کشوری و مربی شاهنامه‌خوانی در برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان ، با اشاره به فعالیت کتابخانه تخصصی قاصدک در فردیس گفت: این مجموعه به عنوان تنها کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان استان البرز، با رویکردی متفاوت در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه فعالیت می‌کند و علاوه بر کودکان و نوجوانان، مادران را نیز در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خود مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: طراحی فضای کتابخانه متناسب با روحیه و نیازهای گروه سنی کودک و نوجوان انجام شده و بخش‌هایی همچون مکتب، عروسک‌بازی، فضای بازی، اتاق قصه‌گویی، اتاق مادر و کودک، کارگاه‌های آموزشی و گروه سرود در این مجموعه پیش‌بینی شده است تا کودکان در کنار مطالعه، فرصت تجربه فعالیت‌های فرهنگی و خلاقانه را نیز داشته باشند.

شاه‌محمدی با اشاره به توسعه فضای فیزیکی کتابخانه در سال جاری اظهار کرد: با تلاش مجموعه همکاران و همراهی مسئولان، محیط کتابخانه قاصدک توسعه یافته و فضای جذاب‌تر و متناسب‌تری برای حضور کودکان فراهم شده است. استقبال خانواده‌ها از این مجموعه نیز قابل توجه بوده و اعضایی از مناطق مختلف استان، از جمله گرمدره، کرج، شاهین‌ویلا و حصار برای بهره‌مندی از خدمات آن به فردیس مراجعه می‌کنند.

این کتابدار با تأکید بر ضرورت گسترش مراکز تخصصی کودک و نوجوان در استان البرز ادامه داد: استقبال خانواده‌ها نشان می‌دهد ایجاد چنین فضاهایی با نیاز فرهنگی جامعه متناسب است؛ با این حال، به دلیل فاصله جغرافیایی برخی شهرها با فردیس، دسترسی همه خانواده‌ها به این مجموعه آسان نیست و توسعه کتابخانه‌های تخصصی در سایر مناطق استان می‌تواند به گسترش عدالت فرهنگی کمک کند.

وی همچنین از راه‌اندازی طرح‌های جدید در حوزه کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: افتتاح کتابخانه‌های سیار، راه‌اندازی کاروان کتاب و افتتاح نخستین کتابخانه پالت‌مان از جمله اقدامات انجام‌شده در سال جاری است که می‌تواند دامنه دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای را افزایش دهد.

شاه‌محمدی یکی از چالش‌های مهم فعالیت کتابخانه‌ها را تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز دانست و افزود: منابع کتابخانه‌ها از مسیرهای مختلفی از جمله بودجه‌های مصوب، اهدای کتاب از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مشارکت حامیان و خیران تأمین می‌شود؛ اما افزایش قیمت کاغذ و کتاب، تأمین منابع جدید را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

وی با دعوت از خیران و فعالان فرهنگی برای مشارکت در تجهیز کتابخانه‌ها بیان کرد: حمایت در زمینه خرید کتاب، تأمین تجهیزات و توسعه امکانات فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای کودکان و نوجوانان داشته باشد.

این مربی شاهنامه‌خوانی با بیان اینکه مأموریت کتابخانه‌ها به امانت کتاب و ایجاد فضای مطالعه محدود نمی‌شود، گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند حضور فعال در جامعه است و به همین منظور، برنامه‌های متعددی با همکاری مدارس، ادارات و سازمان‌ها در خارج از محیط کتابخانه برگزار می‌شود تا گروه‌های بیشتری با ظرفیت‌های فرهنگی این مراکز آشنا شوند.

وی برگزاری نشست‌های کتابخوانی، دوره‌های شاهنامه‌خوانی و حافظ‌خوانی، کارگاه‌های کاردستی، آموزش مهارت‌های خانگی ویژه مادران، دعوت از نویسندگان و برگزاری کارگاه‌های نویسندگی را از دیگر برنامه‌های این مجموعه و فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ها عنوان کرد.

شاه‌محمدی که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ به عنوان مربی در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز آغاز کرده است، درباره سوابق حرفه‌ای خود نیز گفت: از سال ۱۳۹۹ فعالیت رسمی خود را به عنوان کارمند و کتابدار در کتابخانه‌های استان ادامه دادم و تا سال ۱۴۰۵ در کتابخانه تخصصی قاصدک فردیس مشغول خدمت بودم.

وی در پایان با اشاره به افتخارات کسب‌شده در این حوزه افزود: کتابخانه قاصدک در سال ۱۴۰۱ عنوان کتابخانه برتر استان را کسب کرد و خودم نیز در سال ۱۴۰۲ به عنوان کتابدار برتر کشور و در سال ۱۴۰۳ به عنوان کتابدار برتر استان معرفی شدم.