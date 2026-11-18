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قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهادت بسیجی بلوچ اهل سنت در منطقه کورین زاهدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد:
عصر امروز، بسیجی بومی طرح امنیت به نام پیرمحمد شهبخش، نزدیک منزل خود بهدست تروریستهای مزدور آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید.
این شهید، اقدامهای موثری در جهت مردمیاری و محرومیتزدایی در منطقه کورین انجام داد و از خانواده سران طایفههای منطقه بود.
تلاش برای شناسایی عوامل این اقدام جنایتکارانه تروریستی ادامه دارد.