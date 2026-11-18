به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد:

عصر امروز، بسیجی بومی طرح امنیت به نام پیرمحمد شه‌بخش، نزدیک منزل خود به‌‌دست تروریست‌های مزدور آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید.

این شهید، اقدام‌های موثری در جهت مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی در منطقه کورین انجام داد و از خانواده سران طایفه‌های منطقه بود.

تلاش برای شناسایی عوامل این اقدام جنایتکارانه تروریستی ادامه دارد.