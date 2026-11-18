برداشت پسته از ۴۲۸ هکتار باغ در استان البرز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۷۰ تن محصول از باغ‌های پسته شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد و کرج برداشت شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به آغاز فصل برداشت پسته در باغ‌های استان گفت: شرایط تولید و برداشت این محصول در سال جاری مطلوب ارزیابی می‌شود و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، میزان تولید پسته در البرز به ۳۷۰ تن خواهد رسید.

موسوی با بیان اینکه سطح باغ‌های پسته استان به ۴۲۸ هکتار می‌رسد، افزود: پیش‌بینی می‌شود به‌طور میانگین از هر هکتار باغ پسته حدود ۸۶۰ کیلوگرم محصول برداشت شود که این میزان تولید، ظرفیت قابل توجه باغداری پسته در استان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تنوع ارقام پسته کشت‌شده در باغ‌های البرز اظهار کرد: ارقام قرمز قزوین، اکبری، کله‌قوچی و احمدآقایی از مهم‌ترین ارقام تولیدی استان هستند که متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های کشاورزی مناطق مختلف کشت شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت توسعه محصولات متناسب با شرایط کم‌آبی کشور بیان کرد: پسته به دلیل نیاز آبی کمتر در مقایسه با بسیاری از محصولات باغی و همچنین قابلیت سازگاری با خاک‌های شور، از محصولات دارای ظرفیت برای توسعه باغداری در استان به شمار می‌رود.

موسوی مدیریت منابع آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را از اولویت‌های مهم این سازمان دانست و گفت: استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش هدررفت آب، بهبود روند آبیاری و افزایش بهره‌وری در باغ‌های پسته دنبال می‌شود.

وی همچنین توسعه کشت محصولات سازگار با شرایط اقلیمی، اصلاح شیوه‌های آبیاری و استفاده از روش‌های نوین در مدیریت باغ‌ها را از ضرورت‌های بخش کشاورزی دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و پایداری فعالیت‌های باغداری تأکید کرد.

با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه باغ‌های پسته و سایر محصولات کم‌آب‌بر می‌تواند در کنار افزایش بهره‌وری، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی استان البرز را فراهم کند.