به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد چهارشنبه در نشست کمیته فنی هوای پاک با بیان اینکه وضعیت کیفی هوای شهرهای خوزستان به‌صورت روزانه و با دقت در حال پایش و بررسی است و اطلاعات مربوط به کیفیت هوا به‌طور شبانه‌روزی مورد رصد قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۷ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرهای استان فعال هستند که با ثبت و پایش ساعتی داده‌ها، امکان بررسی وضعیت کیفیت هوا و رصد تغییرات غلظت آلاینده‌های جوی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا به‌صورت مستمر بررسی و تحلیل می‌شوند تا ضمن ارزیابی وضعیت کیفی هوای شهرها، منابع انتشار آلاینده‌ها شناسایی و اقدامات لازم برای مدیریت و کاهش آلودگی هوا پیگیری شود.

قلی نژاد تاکید کرد: پایش مستمر کیفیت هوا و تحلیل اطلاعات ایستگاه‌های سنجش، از ابزارهای مهم در شناسایی کانون‌ها و منابع آلودگی و برنامه‌ریزی برای کنترل آلاینده‌های هوا در سطح استان است.

براساس این گزارش وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.