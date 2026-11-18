رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی گفت: طرح غربالگری دیابت و پوکی استخوان ویژه مددجویان کمیته امداد این شهر باهدف پیشگیری، تشخیص زودهنگام و ارتقای سلامت جامعه زیرپوشش این نهاد حمایتی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط با اشاره به اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها اظهار کرد: سلامت یکی از مهم‌ترین ارکان کیفیت زندگی خانواده‌هاست و آگاهی‌بخشی و شناسایی به‌موقع بیماری‌های خاموشی مانند دیابت و پوکی استخوان می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از عوارض و کاهش مشکلات درمانی داشته باشد.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه، افزایش آگاهی مددجویان درباره عوامل خطر، شناسایی افراد نیازمند پیگیری‌های پزشکی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی بهتر خانواده‌های تحت حمایت به خدمات پیشگیرانه و مراقبتی است.

محیط در پایان ضمن قدردانی از همکاری مجموعه شبکه بهداشت بندر امام خمینی بیان داشت: کمیته امداد در کنار حمایت‌های معیشتی و توانمندسازی خانواده‌ها، توجه به سلامت جسمی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان را نیز از اولویت‌های خود می‌داند.