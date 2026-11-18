به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به طرح شهید سلیمانی دادگستری استان کرمان در آستانه سالگرد حاج‌قاسم؛ گفت: این طرح ارزشمند به نام کرمان به کل کشور ابلاغ می‌ شود تا همه کشور از آن بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی، ، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به جایگاه شورا‌های حل اختلاف در نظام قضایی کشور گفت: موضوع صلح و سازش و جایگزین‌های قضایی در قوه قضائیه به مرکز توسعه حل اختلاف سپرده شده است.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: رئیس معظم قوه قضائیه در ابتدای کار بنده تأکید داشتند که برای ایجاد صلح و سازش، از ظرفیت‌های موجود در کشور به ویژه علما، بزرگان و ائمه جمعه استفاده شود که انصافاً ظرفیت بسیار ارزشمندی است و مردم اعتماد خاصی به ائمه جمعه دارند و جایگاه معنوی و پدرانه‌ای که آنان در حوزه‌های فعالیت خود دارند، می‌تواند کمک بزرگی به بحث صلح و سازش در جامعه کند.

وی در ادامه گفت: در تجربه ۲۴ ساله شورا‌ها در بحث صلح و سازش، پارسال حدود ۲۷ هزار زندانی با اخذ رضایت شاکی از زندان آزاد شدند؛ ۲۷ هزار نفر تقریباً جمعیت یک شهر است؛ بسیاری از شهر‌های ما ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند و اگر این افراد در زندان می‌ماندند، هزینه‌های خواب، غذا و امکانات برای آنان و مشکلاتی که برای خانواده‌هایشان در بحث ملاقات و رفت و آمد ایجاد می‌شد، بسیار سنگین بود.

طرح «شهید سلیمانی» که در دادگستری استان کرمان طراحی و اجرا می‌شود، با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و به احترام مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تا سالروز شهادت وی پیگیری می‌شود که در قالب آن پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند، با مشارکت بسیجیان، حقوقدانان، اصناف و سایر افراد دارای ظرفیت اجتماعی و حقوقی، در مسیر سازش قرار می‌گیرند،

پرونده ها از چرخه رسیدگی دستگاه قضایی خارج نمی‌شوند و در فاصله زمانی تا تعیین وقت رسیدگی، پرونده‌های واجد شرایط در اختیار صلح‌یاران و شورا‌های حل اختلاف قرار می‌گیرند تا زمینه حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و سازش فراهم شود.