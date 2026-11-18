رئيس سازمان صداوسيما امروز در سفر به خراسان شمالی ، برگزاری رويداد ايران جان را فرصت استثنايي براي انعکاس ظرفيت های این استان دانست .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در ادامه برگزاری برنامه های رویداد ایران جان، خراسان شمالی ایران ؛ رئيس سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در سفر به خراسان شمالي، در نشست با مسئولان ارشد و همينطور نشست با فعالان فرهنگي استان شرکت کرد.

پیمان جبلّي گفت: ما در ايران جان تلاش مي کنيم بخشي از ظرفيت هاي گفته نشده يا کمتر گفته شده استان‌ها را به نمايش بگذاريم.