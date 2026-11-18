چهارمین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان با حضور تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان، سوم و چهارم آذر در عنبرآباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به جایگاه این منطقه در تولید خرما افزود: جنوب استان کرمان با حدود ۳۷ هزار هکتار نخلستان و تولید سالانه ۲۵۰ هزار تن خرما، رتبه سوم تولید این محصول در کشور را دارد و جنوب کرمان از قطب‌های مهم تولید خرمای کشور محسوب می‌شود.

فرود سالاری،گفت: جشنواره ملی خرمای کلوته فرصتی برای معرفی ارقام بومی، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی جنوب کرمان به تجار، بازرگانان و بازار‌های جهانی است و باید با توسعه فرآوری و افزایش بهره‌وری، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی این محصول نصیب تولیدکنندگان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین با اشاره به تهدید آفت سرخرطومی حنایی بر ضرورت مشارکت همگانی برای حفاظت از نخلستان‌ها تأکید کرد و همکاری کشاورزان، مسئولان و رسانه‌ها در مقابله با این آفت را خواستارشد.

همت بلوچی، فرماندار عنبرآباد با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی افزود: عنبرآباد با داشتن حدود ۸ هزار هکتار نخلستان و تولید سالانه ۵۵ هزار تن خرما، یکی از قطب‌های مهم تولید و بازار خرما در جنوب شرق کشور است و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات، برندسازی، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده استفاده کرد.

فرماندار عنبرآباد با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت خرما در برخی معاملات، تصریح کرد: امروز کشاورزان بیش از هر زمان دیگری به بازار پایدار، حمایت مؤثر و توسعه صنایع فرآوری نیاز دارند و جشنواره باید زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با تجار و خریداران را فراهم کند.