مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از شناسایی ۳۳ ملک مازاد آموزش و پرورش استان برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد و گفت: مقدمات لازم برای برگزاری مزایده و فروش آنها در دست انجام است.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ممبینی چهارشنبه در نشست بررسی روند مولدسازی املاک مازاد آموزش‌وپرورش در محل این اداره کل بیان داشت: مولدسازی املاک مازاد آموزش‌وپرورش یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های موجود است و شناسایی دقیق این املاک می‌تواند به ساماندهی منابع و استفاده موثرتر از ظرفیت‌های در اختیار مجموعه آموزش‌وپرورش کمک کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این مسیر، شناسایی کامل املاک مازاد و بررسی وضعیت آن‌ها با هماهنگی مجموعه آموزش‌وپرورش استان است تا اطلاعات و مستندات مربوط به این املاک با دقت بیشتری جمع‌آوری و فرآیند تعیین تکلیف آن‌ها تسهیل شود.

وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با هماهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش، نسبت به شناسایی و بررسی املاک مازاد اقدام کند و زمینه لازم برای پیگیری مراحل بعدی مولدسازی این املاک فراهم شود.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان می گوید: تلاش داریم با همکاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و آموزش‌وپرورش استان، فرآیند شناسایی املاک با نظم و سرعت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های موجود در مسیر اهداف آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۵۸ فقره ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش حدود پنج همت شناسایی و به تصویب کارگروه‌های استانی و ملی مولدسازی دارایی‌های دولت رسید.