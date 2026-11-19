۲۶۳ شب از تجمع های شبانه و پرشور مردم گذشت و هر شب، حضور مقتدرانه شرکت کنندگان در خیابان‌ها نشان دهنده ایستادگی و مقاومت ملی در برابر دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور مستمر و پرشور مردم در اجتماع های شبانه، جلوه‌ای از اتحاد و انسجام ملی و گوشه‌ای از عزم ملت ایران برای دفاع از استقلال، امنیت و اقتدار کشور است.

در دویست و شصت و سومین قرار شبانه مردم، مردم قدرشناس و انقلابی در میدات‌ها و خیابان‌های سراسر استان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و حمایت از نیرو‌های مسلح، از راهکار‌های مقابله با دشمن گفتند