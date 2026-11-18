به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پورعاطف با اشاره به آغاز مرحله دوم عملیات لایروبی رودخانه کرخه نور از پل پیروزی تا شهر هویزه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد، بیان کرد: این اقدام با هدف بهبود ظرفیت عبور جریان آب رودخانه، کاهش موانع و رسوبات مسیر و افزایش آمادگی شهرستان در برابر بارش‌های احتمالی و پیشگیری از خسارات ناشی از آب‌گرفتگی در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه با توجه به پیش بینی بارش سنگین باران پاییزی افزود: احتمال وقوع شرایط سیلابی به حدود ۹۰ درصد رسیده و این موضوع ایجاب می‌کند پیش از وقوع هرگونه حادثه، تمامی تمهیدات لازم اتخاذ شود و دستگاه‌ها آمادگی صددرصدی داشته باشند.

فرماندار هویزه اظهار داشت: میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برابر هشدارهای ستاد مدیریت بحران پیرامون احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و پیامدهای ناشی از بارش‌های احتمالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پورعاطف بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات لایروبی، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، هماهنگی مستمر دستگاه‌های خدمات‌رسان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت شرایط احتمالی ناشی از بارندگی در هویزه تاکید کرد.

در مجموع لایروبی ۱۰ کیلومتری رودخانه کرخه نور شهرستان هویزه به منظور مهار سیلاب احتمالی با توجه به پیش بینی فعالیت پدیده ال نینو در حال انجام است.

همچنین طبق گفته فرماندار هویزه تکمیل طرح نیمه تمام زهکش WMD، زهکش بزرگی که سیلاب اراضی کشاورزی را به هورالعظیم هدایت می کند و اجرای آن با ۲۰ سال تاخیر همراه بوده طراحی و برای اجرا پیگیری شد.

پدیده اقلیمی «ال‌نینو» از ماه‌های گذشته در گزارش‌های هواشناسی و اقلیمی مورد توجه قرار گرفته و احتمال تغییر الگوی بارش و وقوع بارش‌های زودهنگام و شدید در برخی مناطق، ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده است.