به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اعلام کرد نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، این محموله چوب قاچاق را در جریان عملیاتی مشترک کشف و ضبط کردند.

در این عملیات، خودروی حامل چوب قاچاق توقیف و متخلف نیز دستگیر شد.

پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

این اقدام در راستای صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و مقابله با قاچاق محصولات جنگلی انجام شد.